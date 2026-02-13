Derby d’Italia, chi ha fatto meglio tra Inter e Juve? Tutti i numeri della sfida

La sfida di domani sera tra Inter e Juve (il derby d’Italia) assume i contorni di uno scontro fondamentale per le sorti del campionato italiano. Andiamo a vedere statistiche e curiosità.



Da un lato c’è l’Inter che sta mostrando qualche difficoltà negli scontri diretti (ma ha macinato tantissimi punti nelle altre partite); dall’altro una Juventus che sa comportarsi molto bene nelle partite importanti (il 3-0 al Napoli ne è una concreta dimostrazione). Nelle ultime due stagioni i bianconeri si sono sempre fatti valere contro i nerazzurri. Per risalire all’ultimo successo del Biscione bisogna andare indietro di 740 giorni.

Ultime 4 stagioni, i numeri a confronto

Se prendiamo in analisi le ultime quattro stagioni (comprendendo questa in corso d’opera), l’Inter ha totalizzato 305 punti in campionato contro i 259 della Juventus. Una differenza notevole, anche se nel bilancio dei trofei l’Inter ha conquistato solamente uno scudetto contro gli zero della Juve. Se spostiamo lo scontro in campo europeo, l’Inter ha fatto molto meglio nelle ultime 4 stagioni: i bianconeri non sono mai andati oltre gli ottavi, i nerazzurri sono arrivati in finale due volte, perdendole entrambe.

Se consideriamo gli scontri diretti tra le due squadre dal 2022/2023, in nove incontri l’Inter ha ottenuto solamente due successi, 4 la Juventus e tre i pareggi.

Spalletti e il cambio registro

Dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera (da inizio novembre), Inter (74%) e Juventus (70%) sono le due squadre con il maggior possesso nell’ultimo terzo di campo in Serie A, come evidenziato dalla metrica Field Tilt, indice di un elevato dominio territoriale.

Sempre a partire dall’arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera, Juventus (86) e Inter (80) sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di possessi nel terzo di campo offensivo nel campionato di Serie A in corso. In particolare, nel periodo quella piemontese è la formazione che ha tentato più conclusioni a seguito di un recupero alto nel torneo (30).

I migliori attacchi del campionato

La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol). Inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più tiri in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64).

Inter (3) e Juventus (7) sono le due squadre che vantano più gol da sviluppo di corner in questa Serie A.

Il fattore esperienza

Non è solamente l’importanza della sfida a elevare la competitività delle due squadre. Il fattore esperienza assume un valore rilevante. E’, infatti, la sfida tra la formazione con l’età media dei propri titolari più elevati in questa Serie A – 29 anni e 54 giorni l’Inter – e la seconda con l’età media dei primi XI più bassa tra le formazioni che occupano la prima metà di classifica nel torneo in corso – 26 anni e 58 giorni la Juventus (più solo dei 25 anni e 240 giorni del Como).