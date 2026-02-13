Serie A: Napoli – Roma: Al Maradona scontro diretto per la Champions

Il Napoli ospita la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona in uno scontro diretto decisivo per la corsa alla Champions League, valido per la 25ª giornata di Serie A.

La 25ª giornata di Serie A propone uno dei match più attesi dell’intero campionato: il derby del Sole tra Napoli e Roma, in programma domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (ore 20:45). Un vero e proprio scontro diretto che, al di là della rivalità storica, assume un peso strategico enorme nella corsa alla qualificazione per la Champions League.

Napoli–Roma: sfida chiave per la zona Champions

La squadra di Antonio Conte sta vivendo una stagione di alti e bassi: reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro il Como e dalla Champions League, agli azzurri resta solo il campionato. La vittoria di misura contro il Genoa, decisa da un rigore in pieno recupero, ha permesso a Højlund e compagni di consolidare la terza posizione, con tre punti di vantaggio proprio sulla Roma.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dal canto suo, ha superato l’eliminazione in Coppa Italia con un convincente 2‑0 contro il Cagliari, ritrovando morale e rafforzando la propria candidatura per un posto in Champions. Tuttavia, rimane il nodo dei confronti diretti, con i giallorossi ancora mai vittoriosi in stagione contro le squadre che li precedono in classifica.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, nel bilancio storico tra le due compagini la Roma conduce leggermente nei confronti diretti con 66 vittorie, contro i 55 successi del Napoli e 58 pareggi.

Tuttavia, i giallorossi non vincono allo stadio di Fuorigrotta da otto stagioni: l’ultimo successo esterno risale infatti alla stagione 2017/2018 (2‑4). La sfida più recente, quella d’andata, è stata appannaggio della squadra di Conte, che si è imposta all’Olimpico grazie alla rete di Neres.

