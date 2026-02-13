Tudor, dopo la Juve riparte dalla Premier League: dettagli e contratto

Igor Tudor è pronto a salire in sella a una nuova panchina. Dopo l’esonero alla Juve, il tecnico croato è vicino all’approdo al Tottenham.

Nuova esperienza alle porte per Tudor: manca solo la firma, fino a giugno, con il Tottenham. Dopodiché arriverà l’ufficialità. Gli Spurs sono in grossa difficoltà in campionato (sedicesimi in Premier League) ma si sono qualificati direttamente agli ottavi di Champions League. Da poco il club ha esonerato Thomas Frank. Tudor ritrova Kolo Muani, già allenato nell’ultima parte della scorsa stagione alla Juventus.

Nuova esperienza

Tudor è stato esonerato dalla Juventus nell’ottobre 2025, dopo una serie di otto gare senza vittorie che avevano lasciato i bianconeri all’ottavo posto in Serie A. Nella sua carriera ha allenato, tra le altre, Lazio, Marsiglia, Galatasaray e Udinese. Come ricorda l’ANSA, da calciatore ha vestito la maglia della Juventus, conquistando due Scudetti e disputando la finale di Champions League nel 2003.

L’accordo tra le parti

Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo verbale tra Tudor e gli Spurs: il tecnico croato ha deciso di accettare una proposta che prevede un contratto fino a giugno 2026. L’intesa certifica la volontà del club di affidarsi a un allenatore dal carattere forte con impronte identitarie ben definite, in grado di risollevare le sorti del club dopo un inizio a dir poco complicato.

La prossima stagione

Per la prossima stagione il Tottenham valuterà poi un eventuale Pochettino bis, ma non solo. La dirigenza del club londinese potrebbe prendere in considerazione anche Roberto De Zerbi, da pochi giorni esonerato dal Marsiglia.

Il futuro di Roberto De Zerbi è tornato prepotentemente al centro dei radar della Premier League dopo la risoluzione consensuale con l’Olympique Marsiglia, arrivata proprio in queste ore con le grandi d’Inghilterra che hanno riacceso i motori secondo il Mirror.

Gli Spurs occupano i piani bassi della classifica e la tifoseria è in rivolta per la mancanza di risultati: quattordicesimo posto in Premier con un margine di 5 punti dalla zona retrocessione.