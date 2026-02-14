Milan, Rabiot sfogo social per espulsione e rigore Fullkrug

Si è beccato due gialli in 30 secondi: Adrien Rabiot è stato espulso nel finale di Pisa-Milan. I rossoneri hanno ottenuto tre punti fondamentali, ma sui social il francese si è sfogato.

Coda di polemiche per il calcio di rigore sbagliato da Fullkrug. Il motivo? Come evidenziato sui profili social di Adrien Rabiot, il terzo portiere del Pisa, Nicolas, si è mosso prima dell’istante in cui il tedesco ha deciso di calciare il penalty (colpendo il palo esterno, ndr).

La polemica di Rabiot

Ma non è il solo errore arbitrale evidenziato da Rabiot a far infuriare il francese. Il centrocampista del Milan ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede il difensore del Pisa, Canestrelli, entrare in area prima che l’attaccante tedesco calci il pallone. E anche Nicolas, come detto sopra, non sembra avere nessuno dei due piedi sulla linea di porta.

Le parole di Allegri

La vittoria permette al Milan di restare a cinque lunghezze dalla capolista Inter. Di seguito l’analisi di Allegri a Sky: “Siamo contenti del risultato e della vittoria, siamo contenti più che della prestazione di alcune situazioni della parita. Sono partite che servono per rimettersi in carreggiata. Non era facile: abbiamo giocato solo due partite negli ultimi 22 giorni. Una volta sbloccata la partita, annullato il gol e sbagliato il rigore: in quel momento lì può succedere di tutto”

C’è qualcosa ancora da imparare da Modric?

“C’è sempre da imparare da lui: è straordinario, non solo a livello tecnico ma soprattutto sotto l’aspetto caratteriale, lì si dividono i grandissimi giocatori da quelli normali. Caratterialmente vogliono andare a prendersi partite, vittorie e trofei. Poi ha fatto un gol straordinario”.

Con questo successo i rossoneri possono tirare un altro sospiro di sollievo per il consolidamento di un piazzamento tra le prime quattro del campionato, senza abbandonare il sogno Scudetto.