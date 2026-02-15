Esclusiva SI – Avellino, Biancolino verso l’addio: ecco il possibile sostituto

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino, sarebbe attualmente a rischio esonero. Il possibile sostituto sarebbe attualmente da scegliere tra 3 nomi.

Raffaele Biancolino è a rischio esonero dopo il ko contro il Pescara, ultimo in classifica. Ecco la news riportata in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà: “Un’altra sconfitta in casa, la seconda consecutiva in pochi giorni: dopo il Frosinone anche il Pescara sbanca il “Partenio Lombardo”, quinto ko nelle ultime 6 partite di Serie B. Adesso la panchina dell’Avellino traballa, Biancolino (contestato dalla tifoseria a fine partita) è a forte rischio esonero. Favorito attualmente è Caserta, valutato anche D’Angelo. Tra i nomi considerati c’è anche quello di Guido Pagliuca, ex Juve Stabia ed Empoli, in attesa di una decisione definitiva, di cui scendono però ora le quotazioni”.