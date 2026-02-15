Torino-Bologna, Italiano torna a vincere: Cairo contestato – VIDEO

Torna a vincere il Bologna di Vincenzo Italiano che batte 1-2 il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. A decidere la gara l’autorete di Vlasic e il gol di Castro. Non basta al Toro il momentaneo 1-1 di Vlasic. Al termine e prima della gara contestato Urbano Cairo.

In un clima di contestazione totale il Torino perde 1-2 in casa contro il Bologna nella 25^ giornata di Serie A. Granata sotto nella ripresa con l’autorete di Vlasic su cross di Rowe. Pari firmato dallo stesso Vlasic al 62′ dopo azione dirompente di Duvan Zapata. A decidere la gara la rete di Castro dopo assist di Bernardeschi. Nel pre gara, durante e nel post pesante contestazione dei tifosi granata ad Urbano Cairo. I tifosi hanno anche lasciato mezzo vuoto lo stadio. Per il Bologna è un successo importante che non arrivava dal recupero con il Verona, 2-3. Prima ancora dalla vittoria contro l’Udinese 0-3 della 12^ giornata. Per il Toro l’ennesimo ko che ora li vede a +6 sulla zona retrocessione.

Castro decide il match

Primo tempo senza grosse emozioni. Al 41′ Castro accomoda per Rowe ma l’ex Marsiglia spreca. Quattro minuti e ci prova ancora lo stesso Rowe, giocatona dell’esterno che calcia poi però di poco a lato. Duecentoquaranta secondi nella ripresa ed è 0-1. Cross di Rowe che trova la deviazione beffarda di Vlasic. Moro disturba Paleari ma non tocca 0-1. Al 62′ pari Torino. Azione straripante di Zapata che rientra e salta Joao Mario, conclusione e parata di Skorupski sulla quale si avventa Vlasic che fa 1-1 rifacendosi dell’autogol. 8 minuti e il Bologna torna in vantaggio. Bernardeschi serve Castro che si gira in un fazzoletto di terreno e fa 1-2 Bologna. Nel finale non succede più nulla. Il Bologna torna a vincere dopo 4 ko di fila. Torino contestato anche dopo il match.

Torino-Bologna, le parole di Baroni e Italiano

Marco Baroni, tecnico del Torino, ha commentato così il ko contro il Bologna a Sky: “Ho tardato perché ci siamo parlati… Abbiamo fatto una partita all’altezza, ma è inutile nascondere il fatto che la situazione ambientale non metta i ragazzi nella migliore situazione di esprimersi. Questo non deve rappresentare un alibi, l’ho detto a loro e lo dico anche qui. C’erano anche Cairo e Petrachi? C’era il direttore. La fiducia nei suoi confronti è confermata? Assolutamente“.

Così invece Vincenzo Italiano: “Avevamo vinto a Verona, poi il Maccabi, ma senza dare continuità di risultati. Bene oggi, i ragazzi hanno capito l’importanza e i due gol lo dimostrano: abbiamo messo del nostro per buttarla dentro. Gli attaccanti determinano e posso farti vincere le gare, Castro ci ha regalato tre punti. Dobbiamo aggiungere altre prestazioni così, ma anche meglio. Non siamo una squadra che si deprime, ma ci presentiamo sempre approcciando bene e lavorando. Oggi la differenza è stata fatta dalla testa, i gran gol fatti lo hanno dimostrato. Dobbiamo aggiungere risultati“.