Betsson Sport lancia la nuova campagna 2026: Totti, Baggio e Cannavaro guidano i tifosi nel “Museo della Passione”

Attraverso un nuovo spot emozionale, le leggende azzurre scendono in campo per sostenere il Betsson Sport Club e promuovere un’idea di sport inclusiva, dove ogni disciplina e ogni club locale hanno il diritto di brillare.

on è un semplice rilancio, ma una dichiarazione d’intenti. La nuova campagna 2026 di Betsson Sport segna un’evoluzione chiara della piattaforma di infotainment sportivo: valorizzare ogni disciplina e dare visibilità anche alle realtà meno sotto i riflettori.

Il brand rafforza così la propria missione attraverso un progetto ambizioso che mette al centro la passione, l’inclusione e il sostegno concreto allo sport italiano, dalle grandi piazze fino alle società di provincia.

Il Betsson Sport Club: il network che sostiene lo sport italiano

Cuore del progetto è il Betsson Sport Club, hub digitale inclusivo nato per offrire supporto mediatico alle società sportive di ogni categoria. Non solo calcio, ma basket, rugby, tennis e molte altre discipline trovano spazio in un ecosistema pensato per dare voce a chi spesso resta lontano dalle prime pagine.

La strategia punta a rafforzare una presenza già consolidata, non a cercare nuove sponsorship, ma a costruire un network nazionale capace di valorizzare il talento e la dedizione quotidiana delle realtà locali.

Francesco Totti , Roberto Baggio e Fabio Cannavaro ambassador della campagna 2026

Per la nuova stagione, Betsson Sport schiera tre icone assolute del calcio italiano: Totti, Baggio e Cannavaro. Non semplici testimonial, ma un team coeso senza gerarchie, scelto per rappresentare i valori fondanti del progetto.

A spiegare la visione è Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group:

“Volevamo entrare nel vivo di questa nuova stagione con figure che incarnassero la mission del brand. La loro storia ci aiuterà a valorizzare tutte le discipline del nostro Club e a promuovere una visione dello sport fatta di condivisione, fair play e inclusione”.

Il nuovo spot: viaggio immersivo nel “Museo della Passione”

Il cuore creativo della campagna è il nuovo spot TV ambientato nel suggestivo “Museo della Passione”. Qui i tre ambassador guidano il pubblico in un percorso immersivo attraverso le diverse anime del Betsson Sport Club.

Dalle azioni spettacolari sul parquet da basket ai corridoi dedicati a rugby e tennis, fino al calcio, il video racconta uno sport vissuto come ecosistema vivo e inclusivo. Il passaggio finale dal museo al campo rappresenta simbolicamente la mission del brand: portare le realtà locali sul palcoscenico nazionale.

Le dichiarazioni degli ambassador: “La passione fa la differenza”

Francesco Totti sottolinea il valore del gioco di squadra:

“Il talento da solo non basta. Entrare in questo progetto significa fare squadra con quei club che hanno potenziale ma non ancora i riflettori puntati addosso”.

Fabio Cannavaro evidenzia il legame con il territorio:

“La vera forza dello sport italiano è nelle realtà di provincia. Con Betsson Sport scendiamo in campo per difendere questi valori”.

Roberto Baggio richiama invece la dimensione emotiva:

“La passione è il linguaggio universale del calcio. Sostenere ogni realtà che vive di sport puro è l’unico modo per garantire un futuro alle discipline che amiamo”.

Obiettivi 2026: contenuti esclusivi e valorizzazione delle realtà locali

Nel corso del 2026, la collaborazione tra i tre campioni e Betsson Sport si tradurrà in un palinsesto ricco di interviste inedite, contenuti esclusivi e challenge dedicate ai club del network.

Le società sportive interessate potranno entrare nel Betsson Sport Club attraverso un modulo disponibile sul sito ufficiale, aderendo a un progetto che punta a trasformare la visibilità in opportunità concreta.

Perché, come ribadisce la campagna, nello sport – e nella vita – è sempre la passione a fare la differenza.