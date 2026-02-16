Lecce, vittoria pesantissima a Cagliari: come cambia la lotta salvezza

Il Lecce dà continuità alla vittoria contro l’Udinese: la formazione di Di Francesco ottiene tre punti fondamentali a Cagliari. Come cambia la classifica

Un colpo salvezza molto pesante: il Lecce festeggia sul campo del Cagliari e scavalca nuovamente la Fiorentina in una lotta davvero accesissima. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i salentini passano al 65′ grazie al gol di Omri Gandelman: l’israeliano salta in terzo campo e batte Caprile. A chiudere i conti ci pensa Ramadani: tiro potente sul primo palo che trafigge Caprile.

Colpo esterno pesantissimo

Si tratta di una vittoria a dir poco fondamentale per un Lecce che esce provvisoriamente dalla zona retrocessione, superando la Fiorentina. Lo scontro diretto si giocherà tra due mesi, ma allo stato attuale delle cose sembra essere una a lotta a due per evitare la retrocessione. Verona e Pisa si trovano a 9 lunghezze dalla salvezza diretta. Una distanza che pare a abissale, considerando che entrambe hanno conquistato solamente una vittoria in campionato fin qui.

L’esultanza di Sottil nel post-gara

Riccardo Sottil, esterno offensivo del Lecce, ha parlato a Sky Sport al termine della gara: “Omri (Gandelman, ndr) si è inserito bene, oggi abbiamo sfruttato una palla inattiva, finalmente è arrivato il gol. Ho messo una bella palla, lui ha una qualità importante sul terzo tempo. Non è fatto ancora niente, abbiamo ributtato qualche squadra giù, ma dobbiamo continuare così”.

Un’affermazione importantissima, con la proiezione sui prossimi appuntamenti: “Vittoria vitale, adesso Inter e Cremonese, avremo anche Genoa e Fiorentina in casa, se vinci dai uno slancio ulteriore alla classifica. Abbiamo lavorato bene, vincendo 0-2 in un campo ostico. Domani ci riposiamo e poi prepareremo la prossima partita”, ha concluso l’esterno dei salentini.

La classifica

Inter 61 (25 partite)

Milan 53 (24)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (25)

Atalanta 42 (25)

Como 41 (24)

Lazio 33 (25)

Bologna 33 (25)

Sassuolo 32 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 28 (25)

Torino 27 (25)

Cremonese 24 (25)

Genoa 24 (25)

Lecce 24 (25)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Hellas Verona 15 (25)