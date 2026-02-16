Francesco Totti pronto a tornare alla Roma: come rivelato dallo stesso ex capitano giallorosso, sono in corso contatti fra le parti per finalizzare il suo rientro “a casa”. Con anche una cena con il tecnico Gian Piero Gasperini, sullo sfondo.

Intervenuto durante un evento organizzato da Betsson insieme a Roberto Baggio e Fabio Cannavaro, Francesco Totti, testimonial della nuova campagna del marchio, ha parlato pubblicamente della possibilità di un suo ritorno alla Roma, aprendo per la prima volta a uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un’ipotesi. Le sue dichiarazioni arrivano dopo quanto anticipato nei giorni scorsi da Claudio Ranieri, che aveva lasciato intendere possibili sviluppi legati al futuro dell’ex capitano giallorosso all’interno dell’ambiente romanista. Totti parla dell’incontro con Gasperini: le sue parole Nel corso dell’incontro, Totti ha raccontato di aver avuto un confronto diretto con Gian Piero Gasperini, spiegando che tra loro c’è stato un dialogo approfondito su diverse questioni. “Sì, con il mister ci siamo visti a cena, ne stiamo parlando, stiamo discutendo e valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare. Non fatemi dire di più”, ha dichiarato, preferendo non sbilanciarsi ulteriormente su dettagli specifici o su quello che potrebbe essere il suo eventuale ruolo futuro. Le parole dell’ex numero dieci hanno però riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che da tempo sperano in un suo ritorno operativo all’interno del club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Totti e il ritorno alla Roma: “Casa mia”

Totti ha poi ribadito il legame profondo che lo unisce alla città e alla squadra: “Roma è sempre casa mia, anche se non sono dentro lo sarà sempre e lo è stata anche in questi anni. Quando torno? Spero presto”. Una frase che lascia aperta la porta a possibili sviluppi nei prossimi mesi e che conferma quanto il rapporto con l’ambiente romanista sia rimasto immutato nel tempo.

Non sono mancati inoltre elogi nei confronti di Gasperini e del lavoro svolto finora: “Sta facendo un gran lavoro e ha avuto un impatto importante, noi stiamo tutti vicino e dietro a lui per tornare in Champions. La squadra sta facendo davvero bene. Lo conosco, siamo stati a cena fuori e abbiamo parlato un po’ di tutto. Ma non solo di calcio”. Infine, l’ex capitano ha rivelato un retroscena personale, spiegando che gli sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho: “Sa gestire il gruppo e fa stare bene”.