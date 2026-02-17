La Juventus crolla a Istanbul in 10 uomini: il Galatasaray vince 5-2

Notte fonda per i bianconeri nell’andata dei playoff di Champions League. Nonostante un discreto primo tempo, la squadra di Spalletti crolla nella ripresa sotto i colpi dei padroni di casa e dei propri errori individuali. Il ritorno a Torino si preannuncia come una montagna quasi impossibile da scalare.

Sconfitta pesantissima che espone tutte le fragilità difensive della Vecchia emerse dopo l’uscita di Bremer. Al ritorno servirà un’impresa leggendaria per ribaltare i tre gol di scarto e provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Galatasaray-Juventus 5-2, il film della partita

Il Galatasaray parte fortissimo e sblocca subito il match con Gabriel Sara. Tuttavia, la Juventus reagisce con carattere grazie a uno straordinario Koopmeiners, che con una doppietta ribalta il risultato prima dell’intervallo. A macchiare il vantaggio del primo tempo è l’infortunio di Bremer, costretto ad abbandonare il campo: un ko che peserà enormemente sulla stabilità difensiva nella ripresa a Istanbul.

5 – La #Juventus ha subito almeno cinque gol in una partita di una competizione europea per la seconda volta nella sua storia storia, dopo lo 0-7 subito contro il Wiener nell’edizione 1958/59 della Coppa dei Campioni. Tonfo.#UCL #GalJuv pic.twitter.com/McBnlAvx9b — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 17, 2026

Secondo tempo in salita con un clamoroso blackout: entra Cabal per l’ammonito Cambiaso, ma l’impatto è disastroso. Il difensore commette l’errore che porta al 2-2 di Lang, causa la punizione del 3-2 con Sanchez rimediando il primo giallo e, infine, chiude la sua serata da incubo venendo espulso non riuscendo a fermare un inarrestabile Yilmaz. Noa Lang è l’assoluto protagonista con una doppietta letale: l’ex Napoli sfrutta il pasticcio Kelly-Thuram. Palla persa in maniera sanguinosa in area di rigore che ha regalato la rete che ha di fatto chiuso il match. All’85esimo il pokerissimo con Boey che ha completato l’umiliazione, fissando il punteggio sul definitivo 5-2 finale.