Dal Bodo fanno sapere che si tratta di una problematica risolvibile e in questi minuti gli addetti ai lavori stanno lavorando alacremente per cercare di risolvere la questione perché manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida.

Insidia pericolosa per l’Inter

Bjorn Mannsverk, mental coach del Bodo/Glimt, ha parlato quest’oggi al Corriere della Sera della situazione del club norvegese: “La gente ama gli underdog e quella del Bodo è sempre una bella storia. Per noi è più facile performare, perché in realtà nessuno si aspetta molto da noi e questo ci toglie pressione. Se c’è chi ci sottovaluta?”.

Aggiornamento delle 18:00

Secondo Repubblica, a meno di tre ore dall’inizio della partita, la condizione del campo a Bodø è ancora da sistemare, ma in lieve miglioramento. Per la Uefa non c’è nessun allarme. Come per ogni match, sarà l’arbitro a decidere se il campo sia praticabile, intorno alle 20 (un’ora prima del fischio d’inizio, ndr).



Aggiornamento delle 19:20

L’Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt diventerà il primo stadio del Circolo Polare Artico a ospitare oggi una partita a eliminazione diretta della Champions League. Questa era la scena 48 ore prima, con l’emittente norvegese NRK che stimava che 80 tonnellate di neve dovevano essere rimosse dal campo artificiale.