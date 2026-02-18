Inter, infortunio Lautaro: Chivu rivela i suoi timori

Dopo il pesante 3-1 subito in casa del Bodo/Glimt, risultato che mette a serio rischio la qualificazione agli ottavi, Cristian Chivu ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Amazon Prime. Il tecnico nerazzurro ha lanciato l’allarme infermeria: pesantissimo lo stop di Lautaro Martinez, a cui si aggiungono i dubbi su altri titolari in vista dell’anticipo di sabato contro il Lecce.

Piove sul bagnato in casa Inter. Durante l’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri perdono il proprio capitano: al 60′ della ripresa, Lautaro Martinez è stato costretto al cambio per un problema muscolare al polpaccio sinistro.

Infortunio Lautaro: le sue condizioni

L’attaccante argentino ha abbandonato il campo visibilmente dolorante e zoppicante, lasciando il posto a Marcus Thuram. Dopo una prima sosta in panchina, il Toro è rientrato negli spogliatoi per i primi controlli. Nelle prossime ore sono attesi gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero con l’infortunio del numero 10 che sembrerebbe essere più grave del previsto come dichiarato da Cristian Chivu al termine del match..

L’annuncio di Chivu

Le parole dell’allenatore rumeno a fine partita: “La squadra ha provato, ha avuto un buon atteggiamento per 90 minuti. Siamo rimasti sorpresi dalle loro ripartenze e abbiamo pagato dazio. La squadra ci ha provato nonostante campo e freddo, ma questa non è una scusa. Rimprovero qualche pallone perso e la gestione delle loro ripartenze. Dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Fra 3 giorni giochiamo a Lecce. Lautaro secondo me l’abbiamo perso perché si è fatto male, ma ci sono altri ragazzi con dei problemini che dobbiamo valutare domani”