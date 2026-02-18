Milan-Como: Leao risponde a Nico Paz, Allegri espulso nel finale

Il Diavolo rallenta a San Siro, l’Inter sorride: tra Milan e Como finisce 1-1, i nerazzurri guadagnano altri due punti sulla seconda e allungano in vetta.

Finisce in pareggio il posticipo di San Siro: un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri e premia l’organizzazione tattica del Como di Fabregas che per la prima volta non perde nel derby lombardo contro il Milan.

Milan-Como: il film della partita

Allegri rinuncia a Gabbia inizialmente e allo squalificato Rabiot. Davanti, sorpresa Nkunku preferito a un Pulisic non ancora al top della condizione. Fabregas abbandona le certezze e risponde per la prima volta alla difesa a tre, schierando un attacco leggero con Nico Paz nel ruolo di falso nueve.

Nella prima frazione di gioco, il Como gestisce il possesso e non concede ripartenze, mentre il Milan attende. Al 25′ gli ospiti passano in vantaggio ma il gol di Vojovda viene annullato per fuorigioco e fallo in precedenza su Ricci. Al 35′ la sblocca il Como grazie a una clamorosa papera di Maignan. Il portiere regala il pallone a Nico Paz, che non perdona e firma lo 0-1 con gli ospiti che chiudono in vantaggio i primi 45′.

Nel secondo tempo Allegri ridisegna il Milan inserendo Gabbia, Saelemaekers, Fofana e soprattutto Fullkrug. La pressione aumenta e i frutti arrivano al 60′: Jashari pennella per Leao che brucia Ramon, salta Butez e deposita in rete l’1-1.

It ends all square at San Siro. Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/gz5OkAjUyZ — AC Milan (@acmilan) February 18, 2026

Nel finale espulso Allegri, Nico Paz salta la Juve

Il Finale è caratterizzato da nervi tesi e cartellini: all‘80′ viene espulso Allegri per proteste insieme a Cattani (team manager del Como, ndr.) dopo alcune scaramucce tra le panchine. Nonostante il forcing finale e un clima elettrizzante, il risultato non cambia. Brutte notizie per Fabregas in vista della Juventus: Nico Paz, presente nell’elenco dei diffidati, è stato ammonito e per questo motivo sarà squalificato contro i bianconeri.