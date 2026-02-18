Studionews – Speciale Sanremo 2026

La novità dell’anno tra sport e musica torna da CasaSanremo

Il grande ritorno di StudioNews – Speciale Sanremo è ormai alle porte. Giunto alla sua quinta edizione, il programma si prepara a raccontare il Festival della Canzone Italiana con un format ancora più ricco e coinvolgente, in onda dal 23 al 28 febbraio 2026, dalle 14:00 alle 15:00.

Un appuntamento ormai consolidato che, anche quest’anno, andrà in scena nella prestigiosa cornice di CasaSanremo, vero cuore pulsante del Festival e punto di riferimento per artisti, giornalisti e addetti ai lavori.

Nasce lo “Speciale Festival dei Campioni”: musica e sport si incontrano

L’edizione 2026 si arricchisce di una collaborazione importante con SportItalia, che porterà in scena il nuovo segmento “Speciale Festival dei Campioni”, dedicato alla fusione tra musica e sport.

A guidare questo spazio saranno la padrona di casa Patrizia Barsotti e la giornalista Ylenia Frezza, volto ufficiale di Sport Italia, con la partecipazione del conduttore radiofonico e televisivo Claudio Guerini. Un momento esclusivo che metterà in dialogo due mondi solo apparentemente distanti, ma accomunati da talento, disciplina, emozione e performance.

Il programma è sponsorizzato da SportItalia Village, realtà sempre più presente nel panorama degli eventi legati allo sport e all’intrattenimento.

Numa Palmer, voce autorevole tra musica e consapevolezza

Tra le conferme di questa edizione spicca la presenza della talentuosa Numa Palmer, opinionista fissa del programma. Cantautrice e simbolo della Self-Empowerment Music, offrirà una lettura approfondita delle canzoni in gara, accompagnando il pubblico alla scoperta dei messaggi, dei significati e delle emozioni trasmesse dal palco dell’Ariston.

Un contributo che arricchisce il racconto musicale con uno sguardo sensibile e consapevole, capace di andare oltre la semplice performance.

Benessere e performance: l’equilibrio dietro il palco

Anche quest’anno StudioNews – Speciale Sanremo dedica spazio ai temi del benessere e della salute grazie alla presenza di Patrizia Landini, giornalista, divulgatrice e life coach nutrizionale.

Il suo intervento sarà focalizzato sul corretto approccio alla performance e sull’importanza della nutrizione per i grandi artisti. Un segmento dedicato a come alimentazione, preparazione mentale ed equilibrio psicofisico possano diventare determinanti per affrontare il palco del Festival con energia, lucidità e consapevolezza.

Arte, tecnologia e connessione umana

Elemento distintivo del programma è la collaborazione di Alessandro Castagna, regista e Responsabile IT, nonché fondatore di Benessere.Community.

Castagna contribuirà non solo sul piano tecnico, ma anche artistico, attraverso la creazione di opere visive ispirate ai temi del benessere e della connessione umana. Le opere saranno donate in edizione unica, certificate tramite NFT, al vincitore del Festival e al Premio della Critica.

Un gesto simbolico che celebra la creatività, la cultura e l’importanza di una connessione autentica in un’epoca sempre più digitale.

Aggiornamenti in diretta e approfondimenti editoriali

Non mancheranno gli aggiornamenti puntuali e professionali con le inviate Alessandra Velluto e Serena Sartini di AskaNews, che racconteranno in diretta le novità dal backstage e le interviste ai protagonisti del Festival.

Spazio anche alle incursioni tra la gente di Alberto Nano, che darà voce al pubblico e alle curiosità che animano la kermesse sanremese.

Questa edizione 2026 è resa possibile anche grazie alla confermata disponibilità e visione di Vincenzo Russolillo, Presidente GruppoEventi e patron di CasaSanremo, e di Gianni Todini, direttore di AskaNews, i cui editoriali rappresentano un contributo fondamentale del programma.

Dove seguire StudioNews – Speciale Sanremo 2026

Da lunedì 23 a sabato 28 febbraio , dalle 14:00 alle 15:00 , su AskaNews, CasaSanremo.tv, CiaoUSA e StudioNews.tv

, dalle , su AskaNews, CasaSanremo.tv, CiaoUSA e StudioNews.tv Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio, dalle 14:30 alle 15:00, anche su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre e Sky canale 225)

StudioNews – Speciale Sanremo si prepara così a diventare ancora una volta un punto di riferimento per gli appassionati del Festival, unendo musica, sport, benessere e cultura in un racconto dinamico, autorevole e contemporaneo.