Bologna corsaro in Norvegia: Castro decide l’andata col Brann

Il Bologna espugna il campo del Brann in Norvegia nell’andata dei playoff di UEFA Europa League. Decisivo il gol a inizio gara del centravanti argentino Castro, ora i rossoblù puntano a chiudere la qualificazione al Dall’Ara.

Il Bologna parte con il piede giusto nei playoff di UEFA Europa League e conquista un prezioso 0-1 in trasferta a Bergen in Norvegia al Brann Station, campo del Brann. La squadra felsinea ha posto un tassello importante in vista del ritorno al Dall’Ara.

La squadra di Vincenzo Italiano, che aveva chiuso la League Phase al decimo posto con 15 punti, ha approcciato la gara con personalità e grande attenzione.

La vittoria dei rossoblù

I rossoblù trovano subito il vantaggio grazie a Santiago Castro. L’argentino, servito al termine di una bella azione corale avviata da Bernardeschi e rifinita da Cambiaghi, lascia partire un diagonale preciso che non dà scampo a Dyngeland. Per il centravanti è la decima rete stagionale, un traguardo che conferma la sua centralità nel progetto tecnico rossoblù.

Il Brann, guidato in panchina da Freyr Alexandersson, prova a reagire sfruttando soprattutto le palle inattive e l’energia del pubblico di Bergen. I norvegesi alzano progressivamente il baricentro, rendendosi pericolosi con inserimenti e conclusioni ravvicinate, ma trovano sulla loro strada una difesa attenta e un Skorupski sicuro tra i pali. Non mancano le proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area, ma il direttore di gara lascia proseguire.

Il Bologna, pur senza dominare il possesso, dimostra maturità nella gestione dei momenti della partita. In fase di non possesso la squadra resta compatta, mentre in ripartenza prova a colpire con la velocità degli esterni. Nella ripresa Italiano ridisegna l’attacco inserendo forze fresche come Orsolini e Dallinga, aumentando la pericolosità negli ultimi metri. Proprio Orsolini va vicino al raddoppio con una conclusione a giro che termina di poco alta.

Bologna, obiettivo qualificazione

Nel finale il Brann tenta l’assalto, ma i rossoblù resistono con ordine e spirito di sacrificio, portando a casa un successo di misura ma pesante. Ora l’attenzione si sposta sul ritorno in programma la prossima settimana al Dall’Ara.

In casa, tra sette giorni, il Bologna avrà la possibilità di chiudere il discorso qualificazione per accedere agli ottavi di finale. Obiettivo della squadra emiliana: continuare il proprio percorso europeo il più possibile con rinnovato entusiasmo, considerando anche le difficoltà in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia avvenuta la scorsa settimana per mano della Lazio.