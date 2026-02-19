Lite Fabregas-Allegri: l’allenatore del Como chiede scusa. Cosa è successo

Milan-Como show: non solo per il pari, ma anche per il battibecco tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas su un contatto con Alexis Saelemaekers.

La tensione è esplosa nel finale quando Fàbregas ha toccato per la maglia Alexis Saelemaekers, che stava ripartendo in contropiede lungo la linea laterale. Il gesto non è stato visto dall’arbitro, ma ha fatto infuriare il giocatore belga e scatenato la reazione di Allegri, che è corso verso la panchina avversaria per difendere il suo calciatore.

Lite Allegri-Fabregas, cosa è successo

A fine partita è arrivata l’ammenda di Cesc Fabregas: “Chiedo scusa, fatta cosa antisportiva. Toccata palla per emozione, spero di non farlo più”. Massimiliano Allegri ha commentato così l’accaduto: “Credo ci sia stato un fallo: Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da Fabregas. Si è scusato? Prossima volta entro io e faccio una scivolata, sono andato lì a difendere il calciatore”.