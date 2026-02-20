Arbitri, la novità è PGMOL: cos’è e come funziona il nuovo organismo

Negli ultimi mesi, il dibattito sul futuro degli arbitri è passato da semplice polemica a progetto strutturato di riforma. Ora Gabriele Gravina è pronto a un’altra novità.

Negli ultimi mesi, il dibattito sul futuro del sistema arbitrale del calcio italiano è passato da semplice polemica a progetto strutturato di riforma. Ora Gabriele Gravina è pronto a un’altra novità, sintetizzata con il termine “PGMOL all’italiana”. L’acronimo richiama il modello anglosassone della Professional Game Match Officials Limited, l’organizzazione che in Inghilterra controlla centrale e indipendente gli arbitri delle massime divisioni, ma adattato al contesto italiano con caratteristiche e scopi diversi.

Arbitri, PGMOL all’italiana: cos’è

L’idea, al centro delle discussioni interne alla FIGC, è quella di creare una società indipendente che raggruppi gli arbitri di vertice, cioè quelli impiegati nei campionati di Serie A e Serie B, con una governance che veda la federazione e le leghe professionistiche come soci, garantendo contratti più tutelati e condizioni professionali più solide rispetto alla situazione attuale. Nella visione di Gravina, questo permetterebbe di superare le criticità legate all’attuale sistema gestionale, dove il personale arbitrale resta formalmente non professionista pur operando a livello professionistico.

La questione è stata, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nodi principali affrontati nel tavolo delle riforme convocato dalla FIGC, insieme ad altri temi di governance e sostenibilità economica del calcio italiano. Gravina ha indicato la riforma del sistema arbitrale come una delle sei macroaree di intervento su cui lavorare per garantire qualità tecnica, credibilità e stabilità all’intero movimento calcistico. Non è stata ancora ufficialmente varata in forma definitiva, e resta aperto il confronto tra FIGC, Leghe e Associazione Italiana Arbitri sull’impatto reale di questa trasformazione.