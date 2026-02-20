Juve, colpo a zero dalla Premier: assalto al difensore del Bournemouth

La Juventus sta iniziando a muovere i primi pezzi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, e uno dei punti principali riguarda la difesa: il primo obiettivo è Marcos Senesi.

In attesa di capire come terminerà questa stagione, la Juventus sembra pronta a rinnovare l’assetto del reparto arretrato. Tra pedine che potrebbero essere in uscita e chi in dubbio, i bianconeri stanno puntando seriamente su un obiettivo.

Juventus, obiettivo Senesi

La dirigenza, guidata dal ceo Damien Comolli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ha messo nel mirino Marcos Senesi, centrale argentino in scadenza di contratto con il Bournemouth. Senesi è considerato da tempo un profilo di alto livello, dotato di esperienza internazionale e qualità tecniche utili per rinforzare la retroguardia bianconera. La Juventus starebbe preparando una offerta quadriennale con un ingaggio importante per assicurarsi il giocatore a parametro zero.

Gatti può salutare

Chi entra e chi esce? Federico Gatti può salutare. Il centrale piemontese non è più considerato pienamente incedibile dal club. Con l’avvento di Luciano Spalletti, il rendimento di Gatti ha alternato momenti positivi ad altri meno convincenti, e in alcune gerarchie tattiche è finito alle spalle di altri difensori. Questo ha aperto a possibili offerte in arrivo dall’estero, in particolare dalla Premier League. La Juventus potrebbe prendere in considerazione un’offerta attorno ai 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire a fine stagione.

Chi è Marcos Senesi