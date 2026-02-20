McTominay in dubbio per l’Atalanta. Ma per il futuro giura amore al Napoli

Scott McTominay giura amore al Napoli: in un’intervista, il centrocampista è stato molto chiaro sul suo futuro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.
Questa mattina il Corriere dello Sport ha aperto con un’intervista esclusiva a Scott McTominay, uno dei protagonisti del Napoli. Il centrocampista scozzese, arrivato in Italia dopo esperienze in Premier League, ha parlato a tutto tondo del suo rapporto con la città e del suo futuro
McTominay giura amore al Napoli: le sue parole
Un capitolo importante dell’intervista è dedicato al legame con Napoli. McTominay ha espresso un profondo affetto per la città e per i suoi tifosi: “Amo Napoli e i napoletani”, ha detto, sottolineando come si senta a casa e come possa immaginare il suo futuro nella squadra partenopea per molto tempo: “La loro attitudine è simile a quella di casa mia, quindi riesco a relazionari facilmente con loro”.
Rinnovo? Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo il mio futuro. Parla solo con me e con il club, non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e per quanto mi riguarda sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi al Napoli per molto tempo”.
Lo scozzese resta in dubbio per l’Atalanta
Da capire la sua disponibilità per la gara di domenica contro l’Atalanta, dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa. Lo scozzese sembrava potesse recuperare già per la sfida alla Roma, adesso da capire il suo impiego per la sfida alla Dea.
Napoli, infortunio McTominay
Scott McTominay si è infortunato durante la partita contro il Genoa aumentando i problemi della rosa di Antonio Conte che sta vincendo 2-1 al Marassi.
L’incidente è avvenuto Intorno al 35° minuto del primo tempo, con lo scozzese che ha iniziato ad accusare un fastidio muscolare nella zona del gluteo destro: l’ex Manchester United ha provato a restare in campo per non sprecare uno slot nell’immediato ma è apparso visibilmente sofferente e zoppicante.
Infortunio McTominay: durante Genoa-Napoli problemi muscolari per lo scozzese (Screen X)
Reazione di Conte all’infortunio di McTominay
Scott McTominay non è rientrato in campo dopo l’intervallo. e Antonio Conte è stato costretto a sostituirlo all’inizio del secondo tempo con il nuovo acquisto Giovane. Nonostante tutto è riuscito a propiziare il gol del pareggio di Højlund e a segnare lui stesso il gol del momentaneo 1-2 prima essere cambiato al 45esimo.
L’allenatore è apparso molto contrariato, lasciandosi scappare un “Fra un po’ gioco io” a causa dell’emergenza totale visti i tanti problemi che hanno colpiti gli azzurri dove mancano già De Bruyne, Anguissa e Gilmour.
Così Conte nel post partita
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Antonio Conte, ha parlato così delle condizioni di Scott McTominay: “McTominay ha un problema che si porta da inizio anno, ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale. Ogni tanto lo fa giocare a marce ridotte, lui avrebbe anche continuato ma io a fine primo tempo preferisco un giocatore che sia al 100% anziché andarsi a prendere dei rischi stupidi“.