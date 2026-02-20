McTominay in dubbio per l’Atalanta. Ma per il futuro giura amore al Napoli

Scott McTominay giura amore al Napoli: in un’intervista, il centrocampista è stato molto chiaro sul suo futuro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Questa mattina il Corriere dello Sport ha aperto con un’intervista esclusiva a Scott McTominay, uno dei protagonisti del Napoli. Il centrocampista scozzese, arrivato in Italia dopo esperienze in Premier League, ha parlato a tutto tondo del suo rapporto con la città e del suo futuro

McTominay giura amore al Napoli: le sue parole

Un capitolo importante dell’intervista è dedicato al legame con Napoli. McTominay ha espresso un profondo affetto per la città e per i suoi tifosi: “Amo Napoli e i napoletani”, ha detto, sottolineando come si senta a casa e come possa immaginare il suo futuro nella squadra partenopea per molto tempo: “La loro attitudine è simile a quella di casa mia, quindi riesco a relazionari facilmente con loro”.

Rinnovo? Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo il mio futuro. Parla solo con me e con il club, non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e per quanto mi riguarda sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi al Napoli per molto tempo”.

Lo scozzese resta in dubbio per l’Atalanta

Da capire la sua disponibilità per la gara di domenica contro l’Atalanta, dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa. Lo scozzese sembrava potesse recuperare già per la sfida alla Roma, adesso da capire il suo impiego per la sfida alla Dea.

Napoli, infortunio McTominay