Palestina, accuse gravi a UEFA e FIFA: denunciate alla Corte penale internazionale

Notizia a dir poco clamorosa quella proveniente dall’Inghilterra: UEFA e FIFA sono formalmente accusate alla Corte Penale Internazionale di «complicità in crimini di guerra» e «crimini contro l’umanità nei territori palestinesi occupati» da varie organizzazioni.

Organizzazioni come Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor e Sport Scholars for Justice in Palestine e una per i diritti umani in Palestina, insieme a diversi calciatori e club palestinesi, hanno messo nel mirino i massimi organi del calcio internazionale.

