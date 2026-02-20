Sfida ad altissima tensione nella 26ª giornata di Serie A: domenica 22 febbraio alle ore 15, al New Balance Stadium di Bergamo, l’Atalanta ospita il SSC Napoli in un match decisivo per la corsa Champions. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma un vero snodo stagionale per due squadre con ambizioni europee. I bergamaschi, imbattuti nel 2026 in campionato, si sono riavvicinati alla zona europea, tutte le informazioni di Planetwin365.news

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i bergamaschi sono al settimo posto in classifica ad appena cinque punti dalla zona Champions e stanno risalendo prepotentemente la classifica: nessuna sconfitta in campionato in questo 2026, con 11 punti su 15 conquistati nelle ultime cinque gare. Discorso diverso in Champions League dove l’Atalanta ha seriamente compromesso la qualificazione agli ottavi perdendo per 2-0 nel match di andata con il Borussia Dortmund.

SERIE A: Il Napoli all’esame Atalanta per blindare il terzo posto

Il Napoli, terzo in classifica, continua a fare i conti con l’emergenza infortuni che ne hanno limitato il rendimento: nelle ultime 8 uscite, i partenopei hanno vinto tre volte, pareggiando in quattro occasioni e perdendo a Torino contro la Juventus.

Napoli terzo ma in emergenza: Conte si affida ai precedenti

Conte si aggrappa a una a tradizione a dir poco favorevole nei precedenti con l’Atalanta: da allenatore, il salentino l’ha battuta ben 11 volte su 15, perdendo in una sola occasione.

Højlund, sfida al passato

Sfida speciale per il bomber del Napoli Rasmus Hojlund. Il danese ha vissuto la miglior stagione della carriera proprio con l’Atalanta di Gasperini nella Serie A 2022/23, segnando 9 reti.

Al momento è a quota 8 gol in campionato con il Napoli e l’obiettivo di raggiungere la doppia cifra passa anche dalla sfida al suo passato.

