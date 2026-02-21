Neymar, la frase sul futuro spiazza il Brasile: tifosi sconcertati

In una lunga chiacchierata con il canale brasiliano Cazé TV, Neymar ha affrontato senza filtri il tema del proprio futuro nel calcio, lasciando intendere che il 2026 potrebbe essere l’ultimo anno della sua carriera professionistica.

In una lunga chiacchierata con il canale brasiliano Cazé TV, Neymar ha affrontato senza filtri il tema del proprio futuro nel calcio, lasciando intendere che il 2026 potrebbe essere l’ultimo anno della sua carriera professionistica. Le parole del brasiliano hanno catturato l’attenzione dei media internazionali. Ecco cosa ha detto.

Neymar si ritira? Le sue parole

“Sono concentrato su quest’anno, ma non so cosa succederà dopo. Forse a dicembre sentirò che è il momento di ritirarmi. Vivo anno per anno, sarà una decisione presa con il cuore”, ha detto il fuoriclasse brasiliano, mettendo in chiaro che non si tratta di una decisione già presa, ma di una possibilità concreta che sta valutando con calma.

Neymar ha spiegato che la sua visione è attualmente orientata al presente e alla stagione in corso: il 2026 è un anno cruciale non solo per il Santos, il club della sua città dove è tornato dopo l’esperienza in Arabia Saudita, ma anche per il Brasile, che punta al Mondiale 2026. Per Neymar la possibilità di partecipare a questo Mondiale rappresenta un’opportunità unica per concludere in bellezza una carriera straordinaria a livello internazionale.

Il 34enne, che detiene il record di goleador della nazionale brasiliana con 79 reti, ha dovuto affrontare numerosi infortuni negli ultimi anni e una recente operazione al ginocchio. Questi problemi fisici lo hanno costretto a ridurre i suoi impegni e a gestire con grande cautela il proprio corpo, condizionando anche le scelte legate al futuro professionale. Neymar ha ripetuto più volte di vivere anno per anno, facendo capire che sarà il suo stato di forma e la sua condizione fisica a influenzare ogni decisione sul proseguimento della carriera, inclusa la possibilità di fermarsi già a fine 2026.