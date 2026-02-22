Genoa, tris al Torino nel lunch match. Granata in crisi totale

Vittoria tanto bella quanto pesante per il Genoa nel lunch match di Serie A: netto 3-0 al Torino e tre punti che pesano per la squadra di De Rossi.

Dopo qualche delusione avvenuta nel finale, è arrivata un’affermazione pesantissima del Genoa, che nella sfida dell’ora di pranzo ha battuto il Torino per 3-0. Per il Grifone si tratta di un altro passo in avanti molto consistente in chiave salvezza. Decidono la sfida le reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. I rossoblu agganciano i granata in classifica a quota 27.

Acuto Grifone

Parte molto bene il Genoa che passa in vantaggio grazie alla rete di uno dei profili più seguiti sul mercato: Norton-Cuffy, bravo a ribadire in rete e portare avanti il Grifone. L’approccio è quello giusto e De Rossi invita i suoi a spingere: nel primo tempo arriva anche il raddoppio firmato da Ekuban. Poi i granata restano in dieci per l’espulsione di Ilkhan e provano a reagire nel corso del secondo tempo.

Ma la rete che riapre i giochi non arriva. Anzi, Messias li chiude nel finale, facendo impazzire il Ferraris, che ha incitato i propri beniamini per l’intero arco dell’incontro.

La classifica aggiornata

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (25)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 42 (25)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Bologna 33 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 29 (26)

Genoa 27 (26)

Torino 27 (26)

Cremonese 24 (25)

Lecce 24 (26)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Verona 15 (26)