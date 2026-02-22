Milan-Parma, tonfo Allegri: ora l’Inter è a +10

Termina 0-1 a San Siro tra il Milan e il Parma nella 26^ giornata di Serie A. Spavento per Loftus-Cheek, sostituito nel primo tempo e gol che arriva nel finale. A decidere la gara la rete di Troilo.

Basta un gol di Mariano Troilo al Parma per battere 0-1 a domicilio il Milan nella 26^ giornata di Serie A. Gara non brillante dei rossoneri che perdono subito per infortunio Loftus-Cheek, sostituito da Jashari. Nel finale è poi il difensore del Parma con un colpo di testa a decidere la gara. Rete inizialmente annullata e poi convalidata dopo revisione VAR. Rossoneri che restano così secondi a -10 dall’Inter capolista. Parma che scala sempre più la classifica e si porta a quota 32 punti alla pari dell’Udinese e a -1 dal Bologna decimo con entrambe che saranno impegnate domani sera alle 20.45.

Milan, spavento per Loftus-Cheek: esce in barella

Milan privo di Max Allegri, squalificato dopo la gara con il Como. In panchina va Landucci. Neanche il tempo di cominciare che nel pre-partita il Milan perde Gabbia, al suo posto De Winter. Rossoneri che al 9′ devono fare a meno anche di Loftus-Cheek. Cross di Saelemaekers e scontro tra l’inglese e il portiere del Parma Corvi. Loftus costretto ad uscire in barella. Al suo posto Jashari. E’ lo stesso ex Club Brugge a provarci al 16′. Inserimento del centrocampista che calcia, para facile Corvi. Tra il 21′ e il 22′ il Milan ci prova ancora due volte, prima con Pulisic e poi con Jashari. Occasione per Leao al 31′, colpo di testa del portoghese parato ancora. Al 35′ ancora un super Corvi salva il Parma. Cross da destra e inserimento dell’americano, il portiere ospite salva. Al 42′ ci prova ancora Pulisic ma non arriva il gol.

Troilo la decide, rossoneri a -10

Al 54′ altra occasione Milan. Corvi anticipa Leao e salva la banda Cuesta. 3 minuti e ci provano gli ospiti. Traversone di Bernabé per Valeri, l’esterno manca il pallone di poco. Palo clamoroso di Leao al 64′. Rilancia male Britschgi. Rabiot serve perfettamente il portoghese che calcia al volo, colpisce il palo interno ma la palla finisce fuori. Parma che la sblocca al 80′. Cross di Valeri che trova Troilo sul secondo palo, bravo ad insaccare in rete. Gol che viene inizialmente annullato ma convalidato per fallo inesistente dopo l’intervento del VAR. Occasione Milan al 90′. Conclusione in area di Fullkrug dopo un rimpallo, tiro che finisce però di poco a lato. Forcing finale che non basta però al Milan, finisce così 0-1 per il Parma. Rossoneri che restano così a -10 dall’Inter. Parma sempre più vicino alla salvezza in Serie A.