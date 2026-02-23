Il Bologna di Vincenzo Italiano interrompe il digiuno di vittorie al Dall’Ara e vince di misura contro il Bologna: la decide un rigore realizzato da Federico Bernardeschi. Ora il ritorno con il Brann per la qualificazione agli ottavi di Europa League.
Il digiuno casalingo del Bologna si interrompe dopo ben 105 giorni: al Dall’Ara l’Udinese cade 1-0, punita da un episodio a quindici minuti dalla fine. La decide un calcio di rigore realizzato da Federico Bernardeschi al 75′. La squadra di Italiano infila così il terzo successo di fila, condannando invece quella di Runjaic alla terza sconfitta consecutiva e ritrovando il sorriso proprio alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League, contro il Brann.
Bologna-Udinese 1-0: decide Bernardeschi
Runjaic decide di schierare subito il rientrante Solet in difesa, ma dopo soli dieci minuti il centrale avverte un dolore all’adduttore ed è costretto a lasciare il posto a Bertola. Nonostante il cambio forzato, i friulani approcciano bene il match cercando la profondità con Zaniolo e Piotrowski, ma la difesa rossoblù, guidata dalla coppia Vitik-Lucumì, concede solo tiri dalla distanza o ribattuti. Rowe si accende sulla sinistra sfruttando gli spazi creati da Castro, mentre Orsolini e Pobega tentano la soluzione acrobatica senza fortuna. Il primo tempo scivola via così, in un sostanziale equilibrio interrotto solo da qualche spunto individuale che non sposta però il punteggio dallo 0-0.
Nella ripresa il Bologna alza la pressione. Orsolini spreca un rimpallo favorevole calciando male davanti a Okoye, poi sulla stessa azione Rowe colpisce a botta sicura, trovando però il salvataggio miracoloso di Zemura proprio sulla linea di porta. L’Udinese prova a rispondere con qualche folata di Atta, ma senza mai impensierire veramente Skorupski. La svolta arriva al 72′: fallo di Karlstrom su Castro viene inizialmente sanzionato con una punizione dal limite, ma il VAR corregge la decisione dell’arbitro evidenziando come il contatto sia avvenuto sulla linea dell’area. Dal dischetto si presenta Bernardeschi, subentrato da poco, che spiazza il portiere.
Bologna, Bernardeschi: “Vittoria che dà morale”
Contro l’Udinese la decide Federico Bernardeschi su calcio di rigore. Al termine del match il giocatore del Bologna ha espresso la sua soddisfazione.
Queste le sue parole a DAZN: “Oggi era importante per noi vincere, davanti al nostro pubblico dopo tanti mesi. E poi è la terza vittoria consecutiva, ci dà fiducia e ci dà morale. Ora pensiamo alla prossima, dobbiamo superare il turno, pensando partita per partita”. Poi su Vincenzo Italiano: “Lui ci dice sempre tutto, ti dice le cose, ti mena (ride, ndr). Col mister ho un bellissimo rapporto fin dal primo giorno. E’ sempre carico, poi se andiamo male è ancor più carico quindi ci conviene vincere”.