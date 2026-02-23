Fiorentina, passa la paura: Kean decide il derby con il Pisa

La Fiorentina mette la testa fuori dall’acqua: vittoria di misura nel derby contro il Pisa. I viola agganciano così Cremonese e Lecce a 24 punti, tirandosi fuori dalla zona retrocessione

La Fiorentina centra il secondo successo di fila in campionato, il terzo negli ultimi sette giorni, superando il Pisa grazie a un gol lampo di Kean. Una vittoria pesantissima nella corsa alla salvezza: i viola raggiungono il Lecce e la Cremonese al diciassettesimo posto, mentre i ragazzi di Hiljemark restano ultimi, a nove punti dalla zona che garantisce la permanenza in categoria.

Fiorentina-Pisa, la partita: decide Kean

Spinta da uno stadio caldissimo, la squadra di casa parte con grande aggressività e nei primi dieci minuti costruisce tre nitide occasioni con Kean, Ndour e Brescianini. Il vantaggio arriva al 13’: Harrison crossa dalla destra, la difesa del Pisa respinge corto e Ndour calcia al volo. La traiettoria favorisce un errore di Bozihinov, che finisce per servire involontariamente Kean a pochi passi dalla porta. Per l’attaccante è un gioco da ragazzi depositare in rete e firmare l’1-0, ottavo centro stagionale.

In apertura di ripresa la Fiorentina sfiora subito il raddoppio con una punizione di Fagioli, ma Nicolas si oppone con un ottimo intervento. Con il passare dei minuti il Pisa cresce, anche grazie ai cambi di Hiljemark, e aumenta la pressione. Al 54’ un errore di Fagioli in impostazione spalanca un’opportunità per Meister, fermato però dall’intervento decisivo di Ranieri. Poco dopo i nerazzurri vanno ancora vicini al pari: Marin serve sulla destra Moreno con un filtrante che taglia fuori la retroguardia viola; il cross teso del numero 32 viene deviato da Dodo sopra la traversa, con il rischio di un’autorete. Al 73’ la Fiorentina torna a rendersi pericolosa: Kean prova una conclusione rasoterra dal limite, ma Nicolas si distende e devia in angolo. Nel finale è ancora Ndour a mettersi in evidenza, liberandosi bene al tiro, trovando però l’ennesima risposta attenta del portiere avversario.

Fiorentina, Vanoli: “Tre punti che ne valgono 6-9”

Così il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo la sfida vinta contro il Pisa ai microfoni di DAZN: “La sofferenza nel finale? Quelli sono i momenti che stiamo vivendo da un po’ di tempo, ma stavolta li abbiamo gestiti meglio, con molta più attenzione, però per come è stata la partita non devi arrivare nel finale a vivere questi momenti”.

Poi ha aggiunto: “Sapevamo che era una partita importantissima, tre punti che valevano sei, se non nove. Un ringraziamento, io penso che questa vittoria sia per i nostri tifosi, perché era una partita che l’abbiamo giocata anche per loro, perché fino adesso, nonostante le difficoltà e dove siamo adesso, ci hanno sempre sostenuto. Adesso dobbiamo guardare partita dopo partita, dobbiamo guardare la prossima, adesso abbiamo il ritorno di Conference, dobbiamo recuperare più energia possibile e non fare l’errore di andare con superficialità nella prossima partita”.