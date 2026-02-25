Juventus-Vlahovic, non è ancora finita: i dettagli per il rinnovo

Dusan Vlahovic e la Juventus: nonostante le sirene del mercato, il centravanti serbo continua a essere il riferimento offensivo imprescindibile della squadra. In un momento cruciale della stagione, definire il suo futuro diventa fondamentale per dare stabilità a tutto l’ambiente bianconero.

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dal rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio che ha toccato vette record, il prolungamento dell’attaccante serbo non è solo una questione tecnica, ma il fulcro della nuova politica di sostenibilità economica intrapresa dalla Vecchia Signora. Tra la necessità di spalmare i costi e la voglia del numero 9 di restare al centro del progetto, la trattativa è entrata nel vivo. Prosegue il conto alla rovescia verso giugno: club ed entourage cercano una quadra economica che possa blindare il bomber serbo pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti per le ultime gare della stagione dopo il lungo infortunio.

Vlahovic-Juventus: i dettagli del rinnovo

La Juventus e Dusan Vlahovic si trovano a un bivio decisivo per il rinnovo di contratto. Il nodo è puramente economico: il serbo vorrebbe mantenere l’ingaggio attuale come spiegato da Tuttosport, mentre il club non intende sforare il nuovo tetto dei 6 milioni di euro fissato con Kenan Yildiz. Sebbene la distanza esista, non è incolmabile, rivela il quotidiano piemontese, soprattutto grazie alla volontà delle parti. L’attaccante serbo ha congelato, al momento, ogni offerta proveniente da altri club, per dare priorità alla Vecchia Signora.

Dal canto suo, la Juve sa che blindare il suo numero 9 costerebbe meno che cercare un erede sul mercato. Tutto però resta in sospeso: saranno fondamentali le prossime gare in Champions League e campionato contro Galatasaray e Roma. Solo allora, con la certezza di una eventuale qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie che si definiranno budget e strategie. Chi invece non è in discussione è il tecnico di Certaldo, Luciano Spalletti, che sarebbe pronto a rinnovare con pieni poteri tecnici.