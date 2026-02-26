Adriano incorona Chivu a Betsson.Sport: “Non immaginavo facesse il tecnico ma è sempre stato un esempio di testa e studio, sapeva chi marcare”

In un’intervista esclusiva al format Betsson Sport Talks, il fuoriclasse brasiliano si racconta tra la potenza del suo sinistro e la maturità di chi ha saputo riconoscere il talento dei grandi leader, dentro e fuori dal campo

In un’intervista esclusiva al Betsson Sport Talk, Adriano Leite Ribeiro, per tutti “L’Imperatore”, torna a raccontarsi a cuore aperto in un dialogo con Pierluigi Pardo.

Dalle favelas al successo mondiale con l’Inter, passando per il dolore personale che ha segnato la sua carriera: Adriano ripercorre senza filtri le tappe di una vita intensa, fatta di talento puro, sacrifici e rimpianti.

Prima di diventare il gigante fisico ammirato a San Siro, l’attaccante brasiliano ha vissuto un’evoluzione tecnica decisiva nel suo passaggio al calcio europeo. Fondamentale l’esperienza al Parma sotto la guida di Cesare Prandelli:

“Mi prendeva dopo l’allenamento, sapeva che ero forte ma non sapevo scegliere lo spazio per calciare. Io chiudevo gli occhi e tiravo”, ha raccontato Adriano.

Adriano e i difensori più forti: Maldini e Nesta esempio di intelligenza

Nonostante la sua potenza devastante – con conclusioni capaci di sfiorare i 140 km/h – Adriano ha sempre riconosciuto la superiorità tattica della scuola difensiva italiana. In particolare, ha citato le leggende del AC Milan:

Paolo Maldini

Alessandro Nesta

“Maldini è stato il più difficile. Non erano cattivi perché forti, erano più intelligenti. Pensavano prima”, ha spiegato l’ex bomber nerazzurro.

L’elogio a Chivu: “Ha sempre studiato il calcio”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Betsson.Sport, Adriano ha speso parole importanti per Cristian Chivu, oggi allenatore.

“Non immaginavo facesse il tecnico, ma in campo si vedeva: studiava le partite, sapeva chi marcare. Aveva sempre la testa sul gioco”.

Un riconoscimento che conferma come l’intelligenza tattica sia stata una qualità determinante anche nei suoi ex compagni di squadra.

Brasile 2006: Ronaldo, Ronaldinho e una generazione irripetibile

Il racconto si sposta poi sulla leggendaria Nazionale brasiliana del 2006, una squadra stellare con nomi come:

Ronaldo

Ronaldinho

Kaká

Roberto Carlos

Cafu

“Ronaldo è un fenomeno, non ce ne sono più come lui e Ronaldinho. Quella squadra poteva fare qualcosa di più, sicuramente”, ha ammesso Adriano, sottolineando il mix tra talento straordinario e leggerezza da spogliatoio, dove la musica era sempre alta e i campioni vivevano con lo spirito di bambini.

Adriano oggi: tra memoria e consapevolezza

L’intervista, disponibile su YouTube, fa parte della serie di contenuti esclusivi prodotti da Betsson.Sport dedicati alle leggende del calcio italiano.

Tra confessioni intime, ricordi dell’Inter e riflessioni sul Brasile 2006, Adriano mostra il lato umano dell’Imperatore: un campione che ha vissuto il calcio al massimo, tra gloria e fragilità.

Questo appuntamento, visibile su YouTube a questo link, continua la serie di contenuti esclusivi che Betsson.Sport produce nell’ambito del progetto editoriale dedicato alle leggende del calcio italiano.