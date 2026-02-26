Bologna-Brann, Italiano sorride: ottavi raggiunti

Basta un gol di Joao Mario nella ripresa al Bologna per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Ora i felsinei affronteranno una tra la Roma e il Friburgo nel prossimo turno.

Vince di misura il Bologna contro il Brann e accede agli ottavi di finale di Europa League. Ospiti in 10 nel primo tempo e sconfitti nella ripresa dalla rete dell’ex Juventus Joao Mario. Un gol importante, il primo con la maglia rossoblù per il terzino. Inizio forte degli ospiti ma Bologna che resiste e trovata la superiorità numerica gestisce la partita centrando una qualificazione fondamentale. Con Atalanta, Roma e Fiorentina sono così 4 le italiane agli ottavi di finale delle 3 competizioni europee. Eliminate dopo il Napoli, Inter e Juventus in Champions League. Una vittoria che è un ulteriore iniezione di fiducia per i ragazzi di Italiano che lunedì affronteranno in trasferta il Pisa per la 27^ di Serie A.

Brann in 10

6 minuti e ospiti subito pericolosi. Grande parata di Skorupski su girata di Thorsteinsson. Al 19′ ospiti ancora pericolosi. Freuler salva sulla linea in mischia. Brann che resta in 10 dopo 37 minuti. Entrata scomposta e con il piede alto di Sorensen. Rosso diretto. Ancora Skorupski super al 39′. Ripartenza del Brann che nonostante l’inferiorità numerica ci prova. Thorsteinsson calcia a giro con il destro, Skorupski para. Ammonito Bernardeschi al 41′ per fallo sullo stesso Thorsteinsson. Occasione Bologna al 47′. Cross di Moro, Boakye allontana.

Joao Mario la decide

Al 57′ la sblocca Joao Mario. Primo gol per l’ex Juve che raccoglie una palla vagante e trova il vantaggio. Al 59′ occasione immediata per il 2-0. Imbucata di Rowe per Bernardeschi che manca il gol. Bologna che gestisce la gara e non rischia mai l’1-1. Al 92′ palo felsineo che sfiora il 2-0. Odgaard fa tutto benissimo e poi serve Dominguez, l’argentino sterza e colpisce il palo con Dyngeland già battuto. Termina così 1-0 al Dall’Ara. Bologna che vola agli ottavi dove troverà una Friburgo e Roma dal sorteggio di domani.