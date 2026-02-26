Torino, la protesta dei tifosi contro Cairo finisce sul Nyt

La protesta contro il presidente del Torino Urbano Cairo ha raggiunto una risonanza globale, arrivando fino agli Stati Uniti.

Il New York Times ha riportato i fatti del Filadelfia (letame e striscioni offensivi) contro il presidente del Torino Urbano Cairo: dopo le grandi contestazioni dei giorni scorsi, il tifo organizzato ha scelto una via piuttosto particolare. Anche contro la Lazio proseguirà la diserzione degli ultras, decisi a restare fuori dall’Olimpico per manifestare il proprio dissenso nonostante il cambio di guida tecnica con Roberto D’Aversa che ha preso il posto di Marco Baroni esonerato dopo il 3-0 di Genova.

Tifosi Torino contro Cairo

Quello che il patron del Torino considerava solo un rumore di fondo è diventato un caso mediatico mondiale. La notizia del letame e degli insulti davanti al campo di allenamento è rimbalzata oltreoceano. Siamo di fronte al culmine di un’ostilità che cova da tempo, ma che recentemente ha cambiato passo.

📸 Nella notte al Filadelfia, sui cancelli di Via Spano da cui solitamente entrano giocatori e allenatore, è apparso uno striscione, senza firma, contro la squadra del @TorinoFC_1906 e il presidente #Cairo. Sul posto è stata lasciata anche una grossa quantità di letame. #Torino pic.twitter.com/OhVwiOgpvu — Toro Goal (@ToroGoal) February 24, 2026



La protesta arriva fino al NYT

📸 Nuovo striscione di contestazione a #Cairo e alla squadra, questa volta alla Biglietteria Nord dell’Olimpico Grande Torino: un invito a tutti i tifosi del @TorinoFC_1906 a restare fuori dallo stadio in occasione di #TorinoLazio, in programma domenica. #Torino pic.twitter.com/V04VIIwAgM — Toro Goal (@ToroGoal) February 25, 2026

La notizia dello striscione “Me**e come Cairo” appeso fuori dai cancelli al Filadelfia, con tanto di letame scaricato di fronte al cancello è arrivato fino al New York Times “‘Sh– like Cairo’: Torino fans leave manure outside training ground in protest at owner” è il titolo dell’articolo pubblicato sul quotidiano americano che ha dato risalto al gesto compiuto dai sostenitori granata.