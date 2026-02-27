L’Al Hilal di Simone Inzaghi sfida l’Al Shabab alle 20: la sfida sarà visibile in diretta su SPORTITALIA. L’ex tecnico dell’Inter è costretto a vincere: in questi giorni la sua posizione è stata data in bilico anche se le voci di esonero non sono confermate, dopo la brusca frenata delle ultime partite che ha fatto perdere la vetta ai suoi.

Simone Inzaghi si gioca molto nel match di oggi. Stasera alle 20 l’Al Hilal sfiderà l’Al Shabab nella 24esima giornata della Saudi Pro League. L’ex tecnico di Lazio ed Inter è costretto a vincere, sia per rilanciarsi in classifica che per difendere la propria posizione dalle voci – non confermate – di esonero circolate sui media locali. L’Al Hilal, dopo una netta marcia davanti a tutte, ha però frenato bruscamente: 5 pareggi nelle ultime 7 gare, con la caduta dal primo al terzo posto, attualmente a -4 dal primo posto (ma l’Al Ahli ha una partita giocata in più). La sfida di oggi sarà visibile in esclusiva su SPORTITALIA, canale 60 del digitale terrestre, anche in streaming sul sito e sulla app di Sportitalia.

Inzaghi si gioca tutto: la probabile formazione dell’Al Hilal

Per la gara in cui si gioca tutto, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di giocatori importanti come Benzema, Pablo Marì e Darwin Nunez oltre ad Al-Dawsari e Tambakti. L’Al Hilal è ridotto all’osso, poi l’allenatore è costretto a far ruotare i suoi, probabilmente dunque staranno a riposo sia Salem Al Dawsari che Malcolm.

L’Al Hilal dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, così schierato: Bounou; Moteb, Lajami, Koulibaly, Theo Hernandez; Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Mandash, Marcos Leonardo, Bouabré.

Al Hilal-Al Shabab, dove vederla gratis su Sportitalia

In Italia la gara sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, su Sportitalia, e anche in streaming sul sito e sull’applicazione di Sportitalia.