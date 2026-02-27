L’European Poker Tour riparte da Parigi con la prima tappa del 2026, pronta a regalare spettacolo ed emozioni ai tavoli del Main Event. Dal 25 febbraio all’1 marzo i migliori player internazionali si sfidano nella suggestiva cornice di Le Palais des Congrès.
In questa pagina puoi seguire gratis e in diretta streaming in italiano l’azione dai tavoli dell’European Poker Tour di Parigi, tappa inaugurale del circuito EPT 2026.
Dal 25 febbraio all’1 marzo, le fasi principali del torneo in programma a Le Palais des Congrès saranno trasmesse live su YouTube. Basterà cliccare sul player inserito nella pagina per non perdere neanche una mano del torneo più atteso della stagione.
EPT Parigi 2026 in diretta streaming gratis: segui il Main Event live, day 4
A raccontare tutte le emozioni del tavolo verde ci saranno i commentatori Alberto “Grandealba” Russo, Giada “Catsniper84” Fang e Pierpaolo Fabretti, già protagonisti delle tappe della scorsa stagione EPT.
Orari diretta streaming EPT Parigi 2026
Il Main Event EPT prevede 10 livelli da 60 minuti ciascuno ogni giorno.
-
Collegamento live dal 25 febbraio alle ore 12:30
-
Nei giorni successivi la diretta inizierà sempre alle 12:30
-
Il Final Table del 1° marzo prenderà il via alle ore 13:00
Una full immersion di grande poker per seguire tutte le fasi decisive verso il titolo.
Main Event EPT Parigi: buy-in, struttura e programma
La diretta partirà con il Day 2 del Main Event EPT Parigi il 25 febbraio.
Il torneo principale prevede:
-
Buy-in da 5.300€
-
4.800€ destinati al montepremi
-
500€ di fee
-
-
10 livelli al giorno da 1 ora
-
Pausa di 20 minuti ogni due livelli
-
Dinner break di 75 minuti
Un format consolidato che garantisce spettacolo, strategia e grandi premi in palio.
Come qualificarsi alle tappe EPT
Vuoi partecipare a una tappa dell’European Poker Tour? È possibile qualificarsi online attraverso i tornei satellite disponibili su PokerStars. news