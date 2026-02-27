Europa League: perché agli ottavi c’è il rischio derby Roma-Bologna

Europa League: l’ipotesi del Derby Italiano, ansia per la sfida tra Roma e Bologna

Il tabellone degli ottavi di finale di Europa League potrebbe regalare un incrocio tutto “azzurro”. Nonostante la complessità dei sorteggi, la possibilità di vedere un derby italiano nella fase a eliminazione diretta è concreta e poggia sul percorso fin qui netto di giallorossi e rossoblù.

La Roma grazie a un’ottima continuità nella fase di campionato, ha blindato l’ottavo posto in classifica. Questo piazzamento ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di accedere direttamente agli ottavi di finale, evitando lo scoglio dei playoff e guadagnando lo status di “testa di serie”. Il Bologna invece, dopo aver chiuso la fase a girone unico in decima posizione, ha dovuto affrontare gli spareggi. La qualificazione agli ottavi è arrivata dopo aver vinto sia l’andata che il ritorno contro il Brann, confermando la solidità della rosa di Vincenzo Italiano anche in ambito internazionale grazie alle reti di Santiago Castro e Joao Mario.

Europa League: rischio Roma-Bologna?



Mentre la Roma attende di capire se dovrà volare in Belgio con il possibile accoppiamento con il Genk reduce dalla vittoria ai supplementari contro la Dinamo Zagabria o restare entro i confini nazionali, il Bologna oscilla tra la suggestiva trasferta contro il Friburgo e la sfida d’alta quota contro i giallorossi.

Quindi la possibilità di un derby italiano tra Roma e Bologna non è solo una suggestione, ma una conseguenza diretta della nuova struttura dell’Europa League. Se i giallorossi hanno potuto osservare i playoff da spettatori, i rossoblù hanno dovuto sudarsi la qualificazione sul campo con un doppio confronto con la Norvegia, fatale in Champions League all’Inter.

Il sorteggio di Nyon definirà l’intero tabellone fino alla finale in programma in Turchia con gli ottavi di finale in programma il 12 marzo con l’andata) e il 19 con il ritorno con l’atto conclusivo giorno 20 maggio allo Stadio Beşiktaş Park di Istanbul.