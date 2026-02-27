Allo Stadio Olimpico va in scena Roma–Juventus, uno scontro diretto che può decidere la corsa alla Champions League.

Una partita ad alta tensione tra ambizioni europee, numeri difensivi da record e la necessità di reagire dopo le recenti delusioni. Giallorossi con la miglior difesa d’Europa e 7 punti raccolti nelle ultime tre gare. Spalletti cerca risposte dopo l’eliminazione in Europa e un mese senza vittorie in campionato, ne parliamo con gli esperti di Planetwin365.news

A tre anni dall’ultimo successo giallorosso firmato da Gianluca Mancini, domenica sera allo stadio Olimpico, la Roma ritrova la Juventus in uno snodo cruciale per la corsa Champions. Quella resta l’unica vittoria nei confronti diretti degli ultimi undici incroci, un dato che misura la difficoltà della sfida. Tuttavia, come riportano le statistiche di Planetwin365.news i giallorossi arrivano con il vento in poppa: 7 punti nelle ultime tre giornate e la possibilità, vincendo, di mandare a meno 7 una diretta concorrente nella corsa all’Europa più nobile. In più con soli 16 reti subite, i giallorossi vantano la miglior difesa dei top 5 campionati europei.

Serie A: Roma – Juve, sfida che vale la Champions

Gasperini prepara la gara con le incertezze legate alla presenza di Paulo Dybala e Matías Soulé che continuano a lavorare a parte e restano in forte dubbio, mentre Stephan El Shaarawy è tornato parzialmente in gruppo e può rappresentare un’alternativa preziosa.

Le scelte di Gasperini e i dubbi in attacco

Per il tecnico giallorosso, la Juventus rappresenta un vero e proprio tabu: da allenatore, ben 21 sconfitte e solo 6 vittorie in 40 incroci con i bianconeri-

Dall’altra parte, Yildiz e compagni arrivano dalla delusione europea dopo l’eliminazione ai supplementari contro il Galatasaray e in campionato non vincono da oltre un mese. A preoccupare Spalletti, grande ex della partita, è soprattutto il rendimento difensivo in trasferta, con 12 reti incassate nelle ultime quattro gare lontano da casa.

Juventus, serve una reazione dopo il Galatasaray

Nel match di andata, si impose la Juventus 2-1 con reti di Conceicao e Openda.

