Futuro calcio italiano? Gasperini non ha dubbi: “Merito degli altri. Come la Norvegia”

Tra la Nazionale e il flop Europeo, il calcio Italiano ha fatto spesso discutere negli ultimi anni. Ha parlato di questo in conferenza stampa Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.

Non per forza colpa del nostro calcio, ma merito anche agli altri, come la Norvegia. Questo il concetto espresso da Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa in vista di Juventus-Roma. Il tecnico dei giallorossi ha analizzato il momento del nostro calcio e i risultati della nostra Nazionale ma non solo anche quanto accaduto in Champions League. Le eliminazioni di Inter e Juventus hanno infatti sorpreso in modo negativo. Secondo quanto dichiarato dal tecnico della Roma però, il calo di risultati del calcio italiano all’estero potrebbe però dipendere anche dalla crescita di altri movimenti come quello Norvegese. Non è quindi tutto da buttare quanto fatto nel nostro paese secondo l’allenatore della Roma.

Le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini, ha parlato così a riguardo del momento del calcio italiano: “Cosa manca al calcio italiano in Champions? Bisogna prendere coscienza della realtà che non riguarda solo il campionato, ma anche la nazionale. Non c’è un problema unico, sono una serie di situazioni che ci hanno portato a essere meno competitivi in Europa. Forse è merito anche di altri paesi, come quello che sta facendo la Norvegia. Qualche volta si può anche guardare e dare merito agli avversari“.

Sulla sfida al Bologna in Europa ha poi parlato così: “Dispiace perché si tratta di due squadre italiane che potevano fare strada e ciò ci penalizza per il ranking. In queste coppe però bisogna sempre alzare l’asticella e credo che spesso la partita più importante sia quella di andata perché se non approcci bene rischi poi di non riuscire a recuperare“.

Sulla sfida alla Juve e Spalletti

Cosa avete in comune lei e Spalletti? Che ruolo potrà avere Dybala nella partita di domani: “Siamo due squadre che provano sempre a raggiungere il risultato attraverso un gioco propositivo e di qualità, credo sarà così anche domani. Nessuna delle due vorrà speculare ed entrambe punteranno a vincere. Dybala sta molto meglio, ieri ha lavorato con noi ma solo dopo l’allenamento di oggi capirò se sarà in condizione di giocare“.

Il confronto con l’andata: “A Torino eravamo molto rimaneggiati in difesa, ma fu comunque una buona partita, equilibrata fino alla fine. Rispetto a fine dicembre abbiamo avuto un gennaio difficile, in costante emergenza, ora entriamo in una fase in cui è importante avere continuità, ora con un filotto di vittorie ci si stacca in classifica e noi dobbiamo puntare a questo”

Chiosa sul possibile ritorno di Totti: “Di farlo giocare domani. Scherzi a parte, al momento non ho in mente ruoli particolari, concentriamoci sulla Juve“.