Un gol di Romelu Lukaku al 96′ piega il Verona: il Napoli torna a vincere. L’ultimo successo della squadra di Conte era arrivato il 7 febbraio al Ferraris, contro il Genoa.

Il Napoli torna al successo con un finale da brividi e conquista tre punti pesantissimi sul campo del Verona. A decidere la sfida è Romelu Lukaku, che trova la rete vincente nei minuti di recupero e regala alla squadra di Conte una vittoria che mancava dallo scorso 7 febbraio. Finisce 2-1 per gli azzurri contro l’Hellas guidato da Sammarco, salutato comunque da un lungo applauso dei propri tifosi al termine della gara.

Verona-Napoli, primo tempo

L’avvio è subito scoppiettante. Conte ripropone il tridente già visto a Bergamo, con Vergara e Alisson Santos alle spalle di Hojlund, mentre Sammarco sceglie Sarr e Bowie in avanti. Dopo appena due minuti il Napoli passa in vantaggio: Politano mette un pallone insidioso in area, la sfera carambola dalle parti di Hojlund che di testa non sbaglia e firma lo 0-1. Gli ospiti continuano a spingere e Spinazzola prova la conclusione dalla distanza, senza però inquadrare lo specchio.

Il Verona tenta una reazione, ma il tentativo di Harroui è impreciso e termina a lato. Più pericoloso invece Elmas, che dalla media distanza costringe Montipò a un intervento in tuffo. Al 37’ il Napoli accelera nuovamente: Spinazzola serve in profondità Hojlund, che salta il portiere e calcia verso la porta sguarnita, trovando però l’intervento provvidenziale di Edmundsson quasi sulla linea. Nel finale di tempo Sarr prova a colpire di testa, ma senza creare reali pericoli.

Verona-Napoli, la decide Lukaku

Nella ripresa il Verona perde Bella-Kotchap per infortunio, sostituito da Frese. Il copione resta invariato: Napoli in controllo del possesso e gialloblù alla ricerca del varco giusto. Il pareggio arriva al 65’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Akpa-Akpro raccoglie il pallone al limite dell’area piccola e lascia partire un tiro potente, deviato involontariamente da Hojlund, che spiazza Meret per l’1-1. La tensione sale e anche i due allenatori vengono ammoniti per proteste.

Nel finale Conte inserisce forze fresche, tra cui Lukaku e Giovane. Elmas ha una grande occasione ma calcia centralmente, facilitando Montipò. Il Napoli insiste, mentre il Verona sfiora il colpo con Bowie che, dopo un’uscita incerta di Meret, non riesce a trovare la porta da posizione defilata. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 96’ arriva l’episodio decisivo: cross di Giovane e sinistro vincente di Lukaku che vale il definitivo 1-2.