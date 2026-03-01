Iran, missili e droni su Dubai: D’Ambrosio racconta il terrore vissuto

Il racconto che arriva da Dubai attraverso le parole di Danilo D’Ambrosio trasforma una vacanza in famiglia in un incubo improvviso. La serenità della spiaggia è stata spezzata dal boato della difesa aerea e dal caos, lasciando il calciatore e i suoi cari in una logorante attesa per il rientro in Italia.

A ridosso del quarto anniversario del conflitto in Ucraina, il pianeta precipita in una nuova fase di terrore globale. L’uccisione dell’Ayatollah Khamenei, a seguito di un’operazione missilistica coordinata tra Stati Uniti e Israele, ha innescato una violenta escalation: Teheran ha reagito investendo la Penisola Arabica con uno sciame di droni. Nel mirino non solo le basi strategiche americane, ma anche obiettivi civili di alto profilo: le esplosioni hanno devastato Doha e colpito duramente le infrastrutture turistiche e l’aeroporto di Dubai.

Missili e droni a Dubai: il racconto di D’Ambrosio

Mentre la tensione geopolitica nell’area scalava rapidamente, l’ex difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, si è ritrovato nel mezzo di un’operazione di intercettazione aerea. La testimonianza rilasciata a Sky Sport restituisce con freddezza la gravità di quegli istanti: «Ieri hanno abbattuto 3 missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate urlavano. Siamo scappati e abbiamo trascorso la notte in un sottoscala. Aspettiamo solo che ci riportino a casa».

Paura per la famiglia D’Ambrosio, presente a Dubai in questo momento 😖 L’ex giocatore dell’Inter fa sapere che si è dovuto rifugiare da un amico. La moglie grida aiuto: “Vogliamo solo tornare a casa” ❗#SpazioInter pic.twitter.com/iePBV8ktEi — SpazioInter.it (@SpazioInter) March 1, 2026

Le procedure per il rimpatrio sono attualmente in corso, mentre lo spazio aereo e i voli subiscono le inevitabili ripercussioni dell’instabilità nel paese. Resta l’immagine di un contrasto fortissimo: quello tra il relax di una località turistica d’élite e la cruda realtà di un conflitto che non risparmia nessuno.