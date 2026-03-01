Home » Calcio » Iran, missili e droni su Dubai: D’Ambrosio racconta il terrore vissuto

Iran, missili e droni su Dubai: D’Ambrosio racconta il terrore vissuto

di

Il racconto che arriva da Dubai attraverso le parole di Danilo D’Ambrosio trasforma una vacanza in famiglia in un incubo improvviso. La serenità della spiaggia è stata spezzata dal boato della difesa aerea e dal caos, lasciando il calciatore e i suoi cari in una logorante attesa per il rientro in Italia.

A ridosso del quarto anniversario del conflitto in Ucraina, il pianeta precipita in una nuova fase di terrore globale. L’uccisione dell’Ayatollah Khamenei, a seguito di un’operazione missilistica coordinata tra Stati Uniti e Israele, ha innescato una violenta escalation: Teheran ha reagito investendo la Penisola Arabica con uno sciame di droni. Nel mirino non solo le basi strategiche americane, ma anche obiettivi civili di alto profilo: le esplosioni hanno devastato Doha e colpito duramente le infrastrutture turistiche e l’aeroporto di Dubai.

Danilo D’Ambrosio e la paura a Dubai (Screen YouTube)

Missili e droni a Dubai: il racconto di D’Ambrosio

Mentre la tensione geopolitica nell’area scalava rapidamente, l’ex difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, si è ritrovato nel mezzo di un’operazione di intercettazione aerea. La testimonianza rilasciata a Sky Sport restituisce con freddezza la gravità di quegli istanti: «Ieri hanno abbattuto 3 missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate urlavano. Siamo scappati e abbiamo trascorso la notte in un sottoscala. Aspettiamo solo che ci riportino a casa».

Le procedure per il rimpatrio sono attualmente in corso, mentre lo spazio aereo e i voli subiscono le inevitabili ripercussioni dell’instabilità nel paese. Resta l’immagine di un contrasto fortissimo: quello tra il relax di una località turistica d’élite e la cruda realtà di un conflitto che non risparmia nessuno.

Change privacy settings
×