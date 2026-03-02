Chivu e le mani sullo scudetto ma l’Europa non è l’Italia. Marotta, un flop economico

In Italia con la squadra più forte puoi vincere se le altre steccano.

Milan acerbo, Napoli infortunato, Juventus incapace di incidere con una società allo sbando. L’Europa, però, è un’altra cosa e se prendi gli schiaffi quelli fanno male.

Inter: flop Marotta

Uscire con il Bodo e perdere una vagonata di soldi è un vero problema per il Direttore-Presidente che adesso deve fare i calcoli con il fondo e qualcuno dovrà spiegare loro che non tornano. Marotta ha voluto Chivu e, dopo aver perso tutto lo scorso anno, quest’anno vincerà un titolo ma perderà troppi soldi. Nel calcio moderno, quello dove si lotta per un quarto posto, sono fondamentali.

Non devi rendere conto a Moratti che se vince il titolo gode perché la gente in strada lo bacia e lo abbraccia, qui devi spiegare ad uomini della finanza che hai perso tra i 30 e i 60 milioni per aver risparmiato ad inizio anno sull’allenatore.

Marotta principale colpevole

In Europa non tocca palla e ogni tanto dovrebbe ascoltare maggiormente Piero Ausilio che sicuramente il calcio lo conosce meglio. Non possiamo mai dire che Chivu è un flop perché chi vince al primo anno ha sempre ragione. Però la macchia della Champions resterà per tutto l’anno e pensare di non alzare l’asticella a giugno con un big in panchina sarà una grandissima mancanza per l’Inter.

Scudetto perso da Napoli e Milan

Possiamo dirlo, seppur a bassa voce, che questo scudetto alla fine lo vincerà l’Inter ma lo avranno buttato soprattutto Napoli e Milan. Per non parlare della Juventus che se continuerà con Comolli di anni ne butterà ancora tanti. Il Milan è un altro club in pieno caos. Troppe fazioni interne e soprattutto poca intesa tra i vari uffici. Ibra conta poco ma va da una parte, Furlani e Moncada vanno da un’altra, Allegri e Tare che sono quelli che dovrebbero governare l’asset sportivo vanno in un’altra direzione ancora.

Champions: il passo è indietro

W l’Inter che nel derby vuole chiudere i giochi ma questa Champions dovrebbe farci ragionare di più. Siamo morti, siamo lenti e senza ritmo. Di questo passo, ogni anno, andremo indietro e non in avanti. Ma nessuno ascolta e nessuno se ne frega. L’importante è ogni estate prendere giocatori stranieri scarsi e aprire i conti correnti all’estero.