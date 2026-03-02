UFFICIALE – Juve, McKennie ha rinnovato: i dettagli

Ora è ufficiale: Weston McKennie ha rinnovato con la Juventus. Il suo contratto, che era a scadenza al 30 giugno 2026, è stato prolungato fino al 2030. Si spengono dunque le voci di mercato su un possibile addio ai bianconeri da parte del jolly di Spalletti.

Passano gli anni, Weston McKennie ai nastri di partenza è molto spesso indicato come giocatore che parte in seconda fila, ma alla fine gioca sempre ed in ogni zona del campo. Da qui la decisione da parte della Juventus di finalizzare e annunciare il suo rinnovo di contratto. Il centrocampista americano ora si è legato al club fino al 30 giugno 2030. Si spengono così le voci di un possibile addio alla Signora a parametro zero. Luciano Spalletti dunque, in caso di permanenza, avrà ancora il suo jolly. Tutti contenti dunque, a partire dal giocatore (che a Sportitalia aveva fatto capire di voler restare).

Juventus, ufficiale il rinnovo di McKennie: i dettagli

Questo il comunicato della Juventus sul rinnovo di contratto di Weston McKennie, deciso da tempo (come vi abbiamo raccontato) e annunciato oggi: “Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030.