UFFICIALE – Juve, McKennie ha rinnovato: i dettagli

Ora è ufficiale: Weston McKennie ha rinnovato con la Juventus. Il suo contratto, che era a scadenza al 30 giugno 2026, è stato prolungato fino al 2030. Si spengono dunque le voci di mercato su un possibile addio ai bianconeri da parte del jolly di Spalletti.
Passano gli anni, Weston McKennie ai nastri di partenza è molto spesso indicato come giocatore che parte in seconda fila, ma alla fine gioca sempre ed in ogni zona del campo. Da qui la decisione da parte della Juventus di finalizzare e annunciare il suo rinnovo di contratto. Il centrocampista americano ora si è legato al club fino al 30 giugno 2030. Si spengono così le voci di un possibile addio alla Signora a parametro zero. Luciano Spalletti dunque, in caso di permanenza, avrà ancora il suo jolly. Tutti contenti dunque, a partire dal giocatore (che a Sportitalia aveva fatto capire di voler restare).
Juventus, ufficiale il rinnovo di McKennie: i dettagli
Questo il comunicato della Juventus sul rinnovo di contratto di Weston McKennie, deciso da tempo (come vi abbiamo raccontato) e annunciato oggi: “Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030.
Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber. Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore.
Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!”.
Juventus, niente addio per McKennie, il jolly di Spalletti
Da molti mesi Weston McKennie si è trovato al centro di numerose voci di mercato. Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 era visto come un’occasione da tante squadre.
Dal Milan alla Roma, le ipotesi in caso di addio a parametro zero dalla Juventus non mancavano. Il rinnovo fino al 2030 dunque va a spegnere queste ipotesi. Soprattutto nel caso, sempre più probabile, di permanenza sulla panchina da parte di Luciano Spalletti. Che, un po’ come i suoi predecessori, raramente fa a meno di lui.