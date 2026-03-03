Radheya Marca, il freestyler che conquista i social e la Juventus: numeri e visione di una partnership strategica

Il calcio è spettacolo da sempre, ma in questi ultimi anni i grandi show non arrivano solamente da dribbling o tiri sotto l’incrocio dei pali. Il mono del pallone è in piena rivoluzione artistica e le novità sono all’ordine del giorno. In questo panorama, sempre più ibrido che unisce il calcio professionistico e la creator economy, il nome di Radheya Marca si sta imponendo come uno dei più rilevanti per impatto e visione internazionale.

Freestyler e influencer con 2,1 milioni di follower su TikTok e quasi 1 milione su Instagram, Radheya è stato inserito al #14 nella Top 30 UK Football Influencers di FeedSpot, confermandosi tra i volti più influenti del calcio digitale nel Regno Unito.Il suo percorso unisce street culture e grande calcio: ha rappresentato l’Inghilterra nel torneo globale 3v3 Ronaldinho Street Team, ha giocato con Five FC alla Kings League e nella tappa finale del GOAT Tour, dove è stato celebrato da Lionel Messi.

La collaborazione con la Juventus: numeri da top club

Il 18 novembre 2025 è arrivato uno dei momenti chiave della sua crescita ossia la collaborazione con l’account Instagram ufficiale della Juventus, una delle società di calcio più famose e tifate del pianeta. Il contenuto pubblicato sui social ha totalizzato l’incredibile numero di 2.597.998 visualizzazioni e 60.036 interazioni, risultati che testimoniano non solo la forza del brand bianconero, ma anche la capacità di Radheya di attivare un pubblico giovane e altamente coinvolto.

In un’epoca in cui l’attenzione delle nuove generazioni si sposta sempre più verso TikTok e formati brevi, partnership di questo tipo diventano strategiche. Radheya non è solo un creator, è un ponte tra lo street football e il calcio professionistico, tra community digitali e club storici.

Un investimento commerciale sul futuro

Per la Juventus, collaborazioni come questa rappresentano un investimento mirato sull’engagement delle nuove generazioni. I quasi 2,6 milioni di views generati dimostrano come il linguaggio del freestyle e dei creator possa ampliare la fanbase internazionale, rafforzare il posizionamento globale del club e avvicinare adolescenti e giovani adulti al mondo del calcio professionistico.

Radheya Marca incarna un nuovo modello di ambassador. Non solo testimonial, ma catalizzatore di attenzione, trend e cultura calcistica contemporanea. E i numeri, in questo caso, parlano chiaro.