Rodrygo fuori dal Mondiale 2026: infortunio shock al Real Madrid

La peggior notizia possibile è arrivata martedì per il Real Madrid e per la nazionale brasiliana.

Rodrygo, 25 anni e protagonista in squadra e in nazionale, ha subito una grave rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno della gamba destra, confermata dai medici del club dopo test approfonditi.

Questa lesione non lascia spazio a speranze: stagione 2025‑26 compromessa e partecipazione alla FIFA World Cup 2026 definitivamente cancellata.

La dinamica dell’infortunio

Rodrygo si è infortunato durante la partita di La Liga contro il Getafe, subendo il trauma al ginocchio destro al minuto 66 dopo un cambio di direzione rapido. Nonostante il dolore, il brasiliano ha continuato a giocare per circa 30 minuti prima di essere sostituito e sottoposto a esami medici approfonditi.

Purtroppo gli esami hanno evidenziato il peggiore dei verdetti possibili: la rottura completa del legamento e una lesione significativa del menisco.

Diagnosi ufficiale: fuori fino al 2027

Il comunicato del Real Madrid conferma che l’infortunio è di estrema gravità e richiederà intervento chirurgico e lunga riabilitazione. Secondo le stime mediche, Rodrygo potrebbe restare lontano dai campi per 10 mesi o più, facendo slittare il suo ritorno ai primi mesi del 2027.

Si tratta di una perdita enorme non solo per il Real Madrid, che dovrà affrontare il finale di stagione, LaLiga e la Champions League senza uno dei suoi attaccanti principali, ma soprattutto per la nazionale brasiliana.

Addio al Mondiale 2026

Rodrygo era dato tra i sicuri protagonisti della selezione guidata dal ct Carlo Ancelotti, pronto a guidare l’attacco verdeoro insieme a Vinícius Júnior e ad altri nomi di spicco.

La sua assenza costringerà il Brasile a ripensare la propria offensiva, aumentando la pressione sui compagni e aprendo scenari per giocatori finora considerati riserve.

Reazioni social e tifosi

Nei social è esplosa immediata tristezza e solidarietà verso il talento brasiliano. I tifosi sottolineano il destino crudele per un giocatore che aveva appena superato un precedente infortunio e stava tornando a un livello altissimo.

Molte discussioni si concentrano anche sulla gestione medica, con rimpianto per il fatto che Rodrygo abbia giocato inizialmente nonostante il dolore.

Implicazioni per Real Madrid e per il calcio mondiale

La perdita di Rodrygo ha conseguenze significative:

Il Real Madrid perde un’arma offensiva chiave nel momento più delicato della stagione.

Il Brasile dovrà riscrivere il proprio progetto offensivo a pochi mesi dal Mondiale.

Le dinamiche di mercato e la gestione del gruppo nelle competizioni future potrebbero cambiare drasticamente.

Conclusione

L’infortunio di Rodrygo rappresenta uno dei momenti più duri dell’anno calcistico. La sua assenza peserà sulle ambizioni di Real Madrid e Brasile, e la lunga riabilitazione sarà seguita da vicino da tifosi e addetti ai lavori.

Questa vicenda sottolinea ancora una volta quanto il calcio possa essere imprevedibile e crudele nelle sue sfide più importanti.