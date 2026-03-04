Fumagalli come Di Canio: gesto di fair play da applausi in Reggiana-Sudtirol – VIDEO

Competitività ma non solo, ce lo insegna Fumagalli. Il calcio è uno sport dove la vittoria vale tutto. Ma, ogni tanto emergono momenti che vanno oltre il risultato.

L’ultimo esempio di fair play è arrivato nella partita di Serie B tra Reggiana e Sudtirol: l’attaccante Tommaso Fumagalli si è reso protagonista di un gesto rarissimo e bellissimo, scegliendo di non sfruttare un’occasione per segnare in favore della propria squadra.

Fumagalli come Di Canio: il gesto d’applausi

Erano circa 20 minuti dalla fine della sfida quando l’estremo difensore del Sudtirol, Alessio Cragno, ha tentato di rilanciare l’azione, ma si è infortunato subito dopo. Il pallone è finito per caso sui piedi di Fumagalli, che si è ritrovato libero davanti alla porta avversaria con un gol praticamente fatto. Invece di approfittarne, l’attaccante della Reggiana ha scelto di non calciare verso la rete, spedendo la palla fuori gioco per permettere ai medici di soccorrere Cragno e interrompere l’azione. Un gesto che ha suscitato applausi dagli spalti e strette di mano da parte dell’avversario.

Un grande gesto di fair play durante Reggiana-Südtirol ♥️ Cragno si infortuna: Fumagalli inizialmente ruba palla al portiere del Südtirol ma, successivamente, accorgendosi del problema fisico, mette il pallone in fallo laterale ⚽️

Questo episodio ha fatto pensare a uno dei più celebri esempi di sportività nella storia del calcio: il gesto di Paolo Di Canio nel dicembre 2000, nella partita di Premier League tra Everton e West Ham. Con il risultato sul 1-1, Di Canio aveva ricevuto un passaggio dentro l’area mentre l’estremo difensore avversario, Paul Gerrard, giaceva a terra dolorante dopo un infortunio. Invece di andare a conquistare un gol quasi sicuro, l’attaccante italiano afferrò il pallone e lo fermò tra le mani, interrompendo così l’azione per permettere all’arbitro di fermare il gioco e soccorrere Gerrard.

Seppur in contesti diversi, un match di Serie B da una parte e una storica partita di Premier League dall’altra, il denominatore comune resta lo stesso: un calcio che va oltre il semplice risultato finale, con gesti che valgono più di tre punti conquistati.