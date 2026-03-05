Stadio Milan, il presidente Scaroni non ha dubbi: “Sarà il più bello d’Europa”

L’enfasi di Scaroni serve anche a sottolineare la necessità di uno stadio di proprietà è l’unico motore in grado di colmare il gap di fatturato con le big della Premier League. Il presidente del Milan vuole promettere ai tifosi un futuro in cui il club è un leader mondiale, sia in campo che nelle infrastrutture.

Quella di Paolo Scaroni non è solo una dichiarazione d’intenti, ma una vera e propria sfida lanciata al panorama architettonico e sportivo internazionale. Quando il Presidente del Milan afferma che quello rossonero “sarà lo stadio più bello d’Europa”, non si riferisce solo all’estetica, ma a un cambio di paradigma totale. Di seguito le parole a DAZN.

Stadio Milan: le parole di Scaroni

“Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d’Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d’attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi. Con l’aiuto di Redbird e Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. Architettonicamente sarà fatto dai migliori architetti del mondo. Avrà 71500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un’opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di adesso. Faremo in meglio quello che gli stadi inglesi, francesi e tedeschi già oggi offrono oggi”.

Nuovo San Siro insieme all’Inter

“Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione. Poi abbiamo il grande vantaggio, Milan e Inter, che sono due club che hanno le stesse esigenze e questo ci ha facilitato la vita. Se si pensa ad altre città che hanno due squadre molto diversi tra loro questa ipotesi sarebbe stata impraticabile. Oggi fare di questo stadio il luogo dove due grandi club internazionali come Milan e Inter si confrontano, contribuirà a fare di questo stadio ancora più una icona di quanto è stato San Siro fino a oggi”.