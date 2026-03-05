Taremi-Iran, nuovo appello social contro la guerra – FOTO

L’attaccante dell’Iran Mehdi Taremi ha condiviso una foto sui social: un appello contro la guerra. Il messaggio dell’ex Inter.

In un mondo dove il rumore dei conflitti rischia spesso di anestetizzare le coscienze, è bastata una singola immagine — un fiore bianco sopra una terra smossa, all’ombra di una lapide per riportare tutto a una dimensione umana e tragica. Mehdi Taremi, attaccante dell’Olympiacos e simbolo del calcio iraniano, ha affidato ai social un messaggio che va oltre l’appartenenza sportiva, toccando il cuore pulsante dell’attualità.

Taremi-Iran: un messaggio senza confini

“Nessun bambino dovrebbe essere vittima della guerra. Non in Iran. Non altrove. Sono innocenti. E meritano la pace.” Non è la prima volta che il calciatore si espone su temi di rilevanza sociale e umanitaria, ma la scelta di citare esplicitamente il proprio Paese, l’Iran, insieme a un universale “ovunque“, sottolinea una sofferenza che non conosce confini. La storia su Instagram arriva in un momento di estrema tensione geopolitica.

Quando un atleta del calibro di Taremi usa la propria piattaforma, seguita da milioni di persone, smette di essere solo un “numero 9” per diventare una cassa di risonanza per chi non ha voce. La margherita solitaria sulla tomba, immortalata sui social, diventa il simbolo di una purezza spezzata e di un futuro negato. In un’epoca particolare, Taremi ci ricorda che dietro la maglia c’è un uomo, un cittadino e, soprattutto, un figlio di una terra tormentata che non vuole smettere di sperare nella pace.

Ok, there is a TON of misinformation regarding Iranian football at the moment. 1. No, the Iranian national team has not withdrawn from the World Cup. This MAY change at any time. 2. No, Mehdi Taremi has not joined Iran’s military and left Olympiacos to go “fight” Be vigilant. pic.twitter.com/buZRTIhE5P — Arya 🇮🇷 (@Twenty9United) March 3, 2026

Taremi concentrato sull’Olympiacos

Sia il club greco che l’agente del calciatore, Federico Pastorello, hanno smentito con decisione le indiscrezioni riguardanti un presunto ritorno in Iran per il servizio militare. Attualmente, Mehdi Taremi si trova ad Atene, dove prosegue regolarmente la propria attività professionale e gli allenamenti con l’Olympiacos.