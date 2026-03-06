Derby decisivo per lo scudetto? SNAI paga in anticipo chi ha scommesso sull’Inter Campione d’Italia

Milano, 6 marzo 2026 – Il derby di Milano potrebbe pesare nella corsa scudetto, ma per il mercato delle scommesse il titolo sembra già assegnato. SNAI ha infatti deciso di pagare in anticipo le giocate sull’Inter Campione d’Italia quando mancano ancora undici giornate alla fine della Serie A 2025-26.

Una scelta senza precedenti così lontano dalla conclusione del campionato: chi aveva puntato sul trionfo nerazzurro può già incassare la vincita, senza attendere né l’esito del derby né il verdetto finale della stagione.

Inter favorita per lo scudetto: probabilità al 95% secondo gli analisti

Secondo le analisi degli esperti SNAI, l’Inter guidata da Cristian Chivu avrebbe circa il 95% di probabilità di vincere lo scudetto. Numeri che spiegano la decisione dell’operatore di anticipare il pagamento delle scommesse.

Uno scenario molto diverso rispetto alle previsioni di inizio stagione. Alla vigilia del campionato 2025-26, infatti, il Napoli era considerato il principale favorito per il titolo con una quota di 2,50, mentre l’Inter partiva alle spalle degli azzurri a 3,75.

Pagamento anticipato scudetto: il precedente dell’Inter nel 2007

Non è la prima volta che SNAI anticipa il pagamento delle scommesse scudetto proprio per l’Inter. Un episodio simile risale al 2007, quando la squadra allenata da Roberto Mancini aveva già accumulato un vantaggio di 11 punti sulla Roma dopo 21 giornate.

Quel campionato si concluse con un margine ancora più ampio: i nerazzurri chiusero la stagione con 22 punti di vantaggio, firmando uno dei domini più netti nella storia recente della Serie A.

Derby Milan-Inter: può riaprirsi la corsa scudetto?

Il derby di Milano resta comunque un passaggio chiave della stagione. Se il Milan dovesse vincere, il distacco dalla capolista potrebbe ridursi a sette punti, riaccendendo almeno in parte la corsa al titolo.

La storia del campionato italiano ricorda infatti anche rimonte clamorose e vantaggi importanti dissipati nel finale di stagione, talvolta proprio nei derby della Madonnina.

Per gli scommettitori che avevano scelto l’Inter, però, il risultato è già definito: SNAI ha riconosciuto la vincita in anticipo, anche se il verdetto ufficiale della Serie A deve ancora arrivare.