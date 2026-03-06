Paulo Dybala vede allontanarsi ancora di più il rientro in campo. L’attaccante argentino della Roma è stato operato e ora dovrà rimanere a fermo ancora a lungo. I dettagli.

Paulo Dybala è costretto a fermarsi e la sua stagione rischia seriamente di concludersi in anticipo. Anche se non si può parlare ufficialmente di annata già terminata, la situazione è molto vicina a questo scenario. Nelle ultime ore l’attaccante argentino della Roma, diventato da poco padre della piccola Gia insieme alla compagna Oriana Sabatini, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart di Roma. Lo stop previsto non sarà breve.

Roma, Dybala operato: quando rientra

Paulo Dybala è stato operato e il rientro in campo slitta ancora: nel caso più ottimistico il suo ritorno in campo potrebbe avvenire soltanto verso la seconda metà di aprile.

A chiarire i dettagli dell’operazione e i tempi di recupero è stato il professor Pier Paolo Mariani, noto specialista in ortopedia che ha eseguito l’intervento sul calciatore giallorosso. Il medico ha spiegato che la decisione di procedere con la chirurgia è stata presa giovedì, al termine di un confronto con il dottor Petrucci, coordinatore sanitario della Roma. Durante l’operazione, ha raccontato Mariani, è emersa una lesione longitudinale completa del menisco esterno, un problema che ha reso inevitabile l’intervento.

Per quanto riguarda la riabilitazione, lo specialista ha indicato un periodo iniziale di circa 45 giorni dal punto di vista strettamente ortopedico. Tuttavia, una volta superata questa fase, bisognerà valutare con attenzione il percorso di recupero atletico e la possibilità di tornare effettivamente a giocare. La decisione finale sui tempi del rientro dipenderà dalle valutazioni dello staff medico della Roma e dalle scelte dell’allenatore, che dovrà stabilire quando il giocatore sarà pronto per tornare in campo senza rischi.

Dybala operato: il punto sul rinnovo con la Roma

Questo nuovo infortunio rischia di avere conseguenze anche sul futuro contrattuale di Dybala con il club giallorosso.

Alla luce di questa situazione, appare complicato immaginare che la società decida di investire su un rinnovo. Nel frattempo, il Boca Juniors continua a osservare con interesse la vicenda. Il club argentino da tempo segue la situazione del giocatore e non ha nascosto il desiderio di riportarlo in patria. Un eventuale ritorno in Argentina, a quattordici anni dal suo arrivo in Italia quando vestì la maglia del Palermo, potrebbe quindi diventare una prospettiva sempre più concreta.