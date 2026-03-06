Il derby della Madonnina torna ad accendere Stadio San Siro con una sfida che può pesare tantissimo nella corsa al titolo di Serie A. Domenica sera AC Milan e Inter Milan si affrontano in uno scontro diretto che potrebbe indirizzare la lotta Scudetto, secondo Planetwin365.news

Contro l’Inter capolista e che vanta il miglior attacco del campionato, i rossoneri cercano il successo per tornare a -7.

Seria A: derby Scudetto a San Siro domenica sera

Sale l’attesa per il derby della Madonnina in programma domenica 8 marzo alle 20.45 a San Siro: Milan e Inter si sfidano nel 28° turno di Serie A, in una gara decisiva per la lotta al titolo di campioni d’Italia. Per la squadra di Chivu, infatti, si tratta di un match point scudetto: in caso di vittoria, i nerazzurri volerebbero a +13 dai rossoneri secondi a 10 giornate dal termine.

Milan imbattuto negli ultimi derby

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i rossoneri imbattuti da sei stracittadine, con un bilancio di quattro vittorie e due pareggi. Un dato significativo soprattutto se confrontato con la serie precedente, quando l’Inter aveva dominato con sei successi consecutivi, subendo appena due gol.

L’Inter capolista in campionato con 67 punti ha costruito il proprio primato soprattutto grazie alla forza dell’attacco. I nerazzurri hanno infatti segnato 64 gol, contro i 43 dei rossoneri. Tra i protagonisti assoluti della stagione interista c’è Federico Dimarco, coinvolto in quasi un terzo delle reti della squadra e a caccia del terzo gol personale nei derby contro il Milan.

Il Milan può però vantare un dato che testimonia il carattere della squadra: i rossoneri hanno conquistato 14 punti partendo da situazioni di svantaggio, mentre l’Inter si è fermata a tre. Un segnale della capacità del Diavolo di reagire nei momenti difficili.

Il Milan punta sulla rimonta

Per riaprire davvero la corsa al titolo, tuttavia, il Milan dovrà cercare di indirizzare la gara fin dalle prime fasi. Un compito non semplice, considerando che al Meazza i rossoneri non segnano nel primo tempo dal 28 dicembre 2025. Inoltre, nelle ultime quattro partite casalinghe il totale dei gol non ha mai superato quota due.

Per maggiori informazioni sulla Serie A, puoi visitare il sito di Planetwin365.news