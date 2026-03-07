Baturina e Da Cunha fanno volare il Como a Cagliari: agganciato il quarto posto

Il Como continua a correre e lo fa in modo prorompente: vittoria sul campo del Cagliari e quarto posto provvisoriamente agganciato.
La filosofia di Fabregas porta gli effetti sperati, seppur con qualche sofferenza. Il Como sbanca Cagliari e lo fa mettendo in pratica anche gli ingredienti delle partite sporche. La lotta, il dinamismo e la capacità di incassare i colpi senza perdere il contatto con la realtà. I lariani conquistano tre punti fondamentali e mantengono il passo con il treno Champions.
Cinismo e concretezza
Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i lariani sono passati in vantaggio grazie al quinto centro in campionato di Baturina. Il croato ha aperto la strada al successo dei lombardi. Il Cagliari non ha mai mollato e nella ripresa ha trovato la via del pari con la rete di Sebastiano Esposito, che non segnava dalla fine di novembre.
Ci deve pensare Da Cunha con una gemma a dir poco preziosissima a togliere le castagne dal fuoco, permettendo a Fabregas di esultare con un finale tutto d’un fiato, tra la parata salva-risultato di Butez e la voglia di portare fino al traguardo questo risultato importantissimo.
Il Como è rimasto solido e intatto anche nei momenti più difficili. Una gara giocata con grande personalità e consapevolezza dei propri mezzi. Non era assolutamente semplice restare al passo di un Cagliari che in casa dà sempre fondo a tutte le sue energie.
Agganciato il quarto posto occupato dalla Roma, di scena domani sul campo del Genoa. Adesso c’è tanta carne al fuoco in zona Champions: Roma e Juve sono avvisate.
La classifica aggiornata
La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 51*
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
* Una partita in più