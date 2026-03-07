Baturina e Da Cunha fanno volare il Como a Cagliari: agganciato il quarto posto

Il Como continua a correre e lo fa in modo prorompente: vittoria sul campo del Cagliari e quarto posto provvisoriamente agganciato.

La filosofia di Fabregas porta gli effetti sperati, seppur con qualche sofferenza. Il Como sbanca Cagliari e lo fa mettendo in pratica anche gli ingredienti delle partite sporche. La lotta, il dinamismo e la capacità di incassare i colpi senza perdere il contatto con la realtà. I lariani conquistano tre punti fondamentali e mantengono il passo con il treno Champions.

Cinismo e concretezza

Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i lariani sono passati in vantaggio grazie al quinto centro in campionato di Baturina. Il croato ha aperto la strada al successo dei lombardi. Il Cagliari non ha mai mollato e nella ripresa ha trovato la via del pari con la rete di Sebastiano Esposito, che non segnava dalla fine di novembre.

Ci deve pensare Da Cunha con una gemma a dir poco preziosissima a togliere le castagne dal fuoco, permettendo a Fabregas di esultare con un finale tutto d’un fiato, tra la parata salva-risultato di Butez e la voglia di portare fino al traguardo questo risultato importantissimo.

Il Como è rimasto solido e intatto anche nei momenti più difficili. Una gara giocata con grande personalità e consapevolezza dei propri mezzi. Non era assolutamente semplice restare al passo di un Cagliari che in casa dà sempre fondo a tutte le sue energie.

Agganciato il quarto posto occupato dalla Roma, di scena domani sul campo del Genoa. Adesso c’è tanta carne al fuoco in zona Champions: Roma e Juve sono avvisate.

La classifica aggiornata

La classifica di Serie A aggiornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 56*

Roma 51

Como 51*

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 35

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30*

Torino 30*

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15

* Una partita in più