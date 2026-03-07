Eroe a sorpresa in Atletico Madrid-Real Sociedad. Il difensore dei Colchoneros, Jose Maria Gimenez, dopo che è stato fermato il gioco si è messo in proprio per salvare un piccione in difficoltà.

Episodio curioso durante la sfida di Liga tra Atletico Madrid e Real Sociedad, disputata allo stadio Riyadh Air Metropolitano. Nel corso della partita, valida per la 27ª giornata del campionato spagnolo, il difensore uruguaiano José María Giménez è diventato protagonista di una scena insolita che ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media. Il centrale si è infatti messo in proprio per soccorrere… un piccione.

Gimenez salva un piccione: le immagini

L’episodio si è verificato al 18° minuto di Atletico Madrid-Real Sociedad, quando il risultato era ancora in equilibrio. Il capitano dell’Atletico, Jorge ‘Koke‘, si apprestava a battere un calcio d’angolo. Il centrocampista ha colpito il pallone con decisione, indirizzandolo rasoterra verso un compagno in area. Tuttavia, sulla traiettoria della palla si trovava un piccione che stava camminando sul terreno di gioco. Il pallone ha colpito l’animale, lasciandolo stordito sul prato.

Il volatile non è riuscito ad allontanarsi da solo dal campo e la partita è stata momentaneamente interrotta. A quel punto Giménez si è avvicinato con cautela al piccione, lo ha preso delicatamente tra le mani e lo ha portato fuori dal terreno di gioco per metterlo in sicurezza. Il gesto del difensore è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti sugli spalti, che hanno reagito con un lungo applauso per la sensibilità mostrata dal calciatore uruguaiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LALIGA (@laliga)

Atletico, Gimenez salva un piccione: le sue parole all’arbitro

La scena è diventata rapidamente uno degli episodi più curiosi della giornata di Liga e ha contribuito ad alleggerire la tensione di una partita comunque combattuta. L’Atlético è poi riuscito a conquistare la vittoria con il punteggio di 3-2 contro la Real Sociedad, mantenendo così un buon momento di forma in campionato.

Al termine dell’incontro, Giménez ha commentato l’accaduto raccontando con ironia come ha vissuto quel momento insolito. Queste le sue parole al termine del match giocato dall’Atletico: “Ho chiesto all’arbitro cosa stesse succedendo e mi ha detto che era colpa del piccione. Gli ho detto: ‘Hai davvero fermato la partita per colpa del piccione?’. L’ho preso in mano. Non so se dovrebbe esserci una sorta di protocollo. Spero che non fosse troppo grave”.