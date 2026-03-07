Milan-Inter, è già record: quanto incassa il derby di Milano

Derby d’Italia: San Siro si prepara a un incasso leggendario per Milan-Inter. Prima del fischio d’inizio, l’atmosfera sarà scaldata da un laser show innovativo e dalle coreografie preparate dalle due curve.

La sfida cittadina in programma domani sera si appresta a riscrivere gli annali del calcio italiano. Nonostante i conteggi definitivi siano ancora in corso come rivelato da La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, è ormai assodato che l’evento stabilirà il nuovo primato assoluto di incassi per la Serie A, polverizzando il precedente record di circa 8,65 milioni di euro stabilito nel match d’andata in casa nerazzurra.

Incasso Milan-Inter da record

Si stima una cifra lorda superiore agli 8,7 milioni di euro, spiega la Rosea, pur rimanendo probabilmente al di sotto della soglia dei 9 milioni. Stadio verso il sold out con oltre 75.500 spettatori. La Curva Nord sarà interamente riservata ai sostenitori dell’Inter in trasferta, mentre il resto dell’impianto spingerà i rossoneri. Per il Diavolo si tratta di un balzo enorme rispetto ai 7,3 milioni incassati nel derby del febbraio 2025. La tifoseria del Milan consolida la propria leadership nazionale per presenze medie allo stadio, con una statistica attuale di 72.844 spettatori a partita, staccando ulteriormente i cugini nerazzurri. Si tratta di un sostegno vitale in un momento cruciale della stagione, dove ogni punto può decidere la corsa verso la prossima edizione della Champions League.

-2. Milano accelera. 🏎️

Manca sempre meno a #MilanInter ⏳ pic.twitter.com/CW6fs7IUZh — Lega Serie A (@SerieA) March 6, 2026

Una vetrina globale

L’evento è il classico prodotto mediatico esportato in tutto il mondo: il big match di questa giornata di Serie A sarà trasmesso in oltre 200 nazioni grazie a una copertura capillare TV e streaming. In campo ci saranno circa 30 telecamere, inclusa una Spider-Cam per riprese spettacolari. Mentre in tribuna stampa oltre 200 giornalisti, affiancati a bordo campo da un altro centinaio di persone inclusi fotografi e specialisti social.